İzmir'de 8 yaşındaki çocuk, yumurtalık tümörü ameliyatıyla sağlığına kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

İzmir'de 8 yaşındaki çocuk, yumurtalık tümörü ameliyatıyla sağlığına kavuştu

İzmir\'de 8 yaşındaki çocuk, yumurtalık tümörü ameliyatıyla sağlığına kavuştu

İzmir'de karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye giden 8 yaşındaki çocuğun sol yumurtalığında tümör tespit edildi. Robotik cerrahi teknolojisiyle gerçekleştirilen ameliyat sonucunda çocuğun vücudundaki tümör alındı ve sağlığına kavuştu. Robotik cerrahi teknolojisi, çocuklarda da kullanılan bir yöntemdir ve hassas bir şekilde çalışmayı sağlar.

19.04.2024 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye giden ve yumurtalığında tümör tespit edilen 8 yaşındaki çocuk, ameliyatla sağlığına kavuştu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, ilkokul öğrencisi Elif Öztürk, okulda kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşayınca ailesi tarafından hastaneye getirildi.

Çocuk Cerrahisi Bölümünden Prof.Dr. Emre Divarcı, yaptığı tetkiklerde Öztürk'ün sol yumurtalığında tümör tespit edildi. Robotik cerrahi teknolojiyle gerçekleştirilen ameliyatla Öztürk'ün vücudundaki tümör alındı.

Öztürk tedavisinin ardından taburcu edildi.

-"Kitleyi geride bir şey bırakmadan çıkarabiliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Divarcı, tümörü yumurtalığı koruyarak çıkardıklarını belirtti.

Robotik cerrahi teknolojisinin sadece yetişkinlerde değil çocuklarda da kullanıldığını aktaran Divarcı, şunları kaydetti:

"Robotik cerrahi daha hassas bir şekilde çalışmamıza yardımcı oluyor. 3 boyutlu görüşle bu kitle yumurtadan soyularak çıkarıldı ve hastamız yumurtasını kaybetmedi. Çocuklarda özellikle onkolojik cerrahide robotik cerrahi teknolojisi bizim çok iyi bir alternatif. Kitlenin tamamının hassas bir şekilde çıkarılması gerekiyor. Robotik cerrahiyle kitleyi geride bir şey bırakmadan çıkarabiliyoruz."

Öztürk'ün babası Rıza Öztürk de kızının rahatsızlığı kendilerine söylendiğinde inanamadıklarını belirterek, "Hiçbir belirti yoktu. 8 yaşında bir çocukta böyle bir şey nasıl olur diye düşündük." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Karın Ağrısı, Ameliyat, Kusma, İzmir, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İzmir'de 8 yaşındaki çocuk, yumurtalık tümörü ameliyatıyla sağlığına kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kastamonu'da Sentetik Ecza Hapı Operasyonu: 227 Adet Hap Ele Geçirildi
    13:48 Kastamonu'da Sentetik Ecza Hapı Operasyonu: 227 Adet Hap Ele Geçirildi

    Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda, bir iş yerinde ve bir evde toplamda 227 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

  • Tokat'ta Depremden Etkilenenlere Psikososyal Destek
    12:10 Tokat'ta Depremden Etkilenenlere Psikososyal Destek

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından oluşturulan psikososyal destek ekipleri, Tokat'ta meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara gece boyunca destek sağladı. Ekipler, depremzedelere görüşmeler yaparak psikososyal destek verdi ve geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalanları misafirhanelere yönlendirdi. Çalışmaların bugün de devam edeceği belirtildi.

  • Aydın'da bir okulda tavuklu pilav zehirlenmesi
    11:38 Aydın'da bir okulda tavuklu pilav zehirlenmesi

    Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Mustafa Kiriş Ortaokulu'nda yapılan etkinlikte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlenen 49 öğrenciden 45'i taburcu edildi. Öğrenciler, fenalaşınca hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili inceleme başlattı. Aydın Valiliği ise okullara ikinci bir emre kadar etkinlik düzenlememe talimatı verdi.

  • Yeşilçam sanatçısı Nuri Alço, kalp pili operasyonu için Ankara'ya sevk edildi
    10:59 Yeşilçam sanatçısı Nuri Alço, kalp pili operasyonu için Ankara'ya sevk edildi

    Eskişehir'de tedavi altına alınan Yeşilçam sanatçısı Nuri Alço, geçirdiği rahatsızlık sonucu kalp pili operasyonu için Ankara'ya sevk edildi. Alço, daha önce baypas ve kalp kapağı operasyonu geçirmişti.

  • Hamur makinesine kaptırdığı eli, bileğinden koptu
    10:17 Hamur makinesine kaptırdığı eli, bileğinden koptu

    Karaman'da bir ekmek fırınında çalışan genç, dalgınlığı sonucu kolunu hamur makinesine kaptırarak elini bileğinden kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Genç, yapılan müdahalenin ardından kopan eliyle birlikte Konya'da bir hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


12:55 Dışişleri’nden İsrail ve İran’a çağrı: Tüm tarafları çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz Dışişleri'nden İsrail ve İran'a çağrı: Tüm tarafları çatışmaya yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz
12:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MKYK toplantısına damga vuran Fenerbahçe esprisi: Artık tutmuyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısına damga vuran Fenerbahçe esprisi: Artık tutmuyorum
12:25 MKYK toplantısında Erdoğan’ı kızdıran İmamoğlu sözleri: Bunu nasıl söylersin MKYK toplantısında Erdoğan'ı kızdıran İmamoğlu sözleri: Bunu nasıl söylersin?
11:46 Saldırı sonrası kamera karşısına geçen Reisi ’’İran, İsrail’e gücünü gösterdi’’ demekle yetindi Saldırı sonrası kamera karşısına geçen Reisi ''İran, İsrail'e gücünü gösterdi'' demekle yetindi
11:06 İzmir’de 4.5 büyüklüğünde deprem İzmir'de 4.5 büyüklüğünde deprem
13:04 Uğur Dündar’ın cinsellik çıkışı Ece Üner’e kahkaha attırdı Uğur Dündar'ın cinsellik çıkışı Ece Üner'e kahkaha attırdı
12:24 İki Gözüm Ahmet Sürgün’ün yönetmeni Gani Rüzgar Şavata isyan etti: Bize yeterince salon verilmedi İki Gözüm Ahmet Sürgün'ün yönetmeni Gani Rüzgar Şavata isyan etti: Bize yeterince salon verilmedi
12:13 FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, saklandığı delikte böyle yakalandı FETÖ firarisi eski emniyet müdürü, saklandığı delikte böyle yakalandı
12:00 Ünlü yorumcudan Fenerbahçeli taraftarları deli edecek sözler Ünlü yorumcudan Fenerbahçeli taraftarları deli edecek sözler
11:07 Elektrik ve doğal gaza mayısta zam var mı Bakandan açıklama geldi Elektrik ve doğal gaza mayısta zam var mı? Bakandan açıklama geldi
10:41 Ünlü oyunculara babalık davası açan kardeşlerin annesi oyuncu çıktı İbrahim Tatlıses’le birçok filmde oynamış Ünlü oyunculara babalık davası açan kardeşlerin annesi oyuncu çıktı! İbrahim Tatlıses'le birçok filmde oynamış
10:23 Torunu tarafından kafası duvara vurulan anneanne hastanede hayatını kaybetti Torunu tarafından kafası duvara vurulan anneanne hastanede hayatını kaybetti
10:06 İşte yıl sonu görülecek dolar kuru Merkez Bankası açıkladı İşte yıl sonu görülecek dolar kuru! Merkez Bankası açıkladı
10:05 Furkan Nesli Derneği’nde 2 kadını bıçaklayan kadın, adliyede tehditler savurdu: Baş kaldıranın başını keserim Furkan Nesli Derneği'nde 2 kadını bıçaklayan kadın, adliyede tehditler savurdu: Baş kaldıranın başını keserim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2024 13:56:37. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir'de 8 yaşındaki çocuk, yumurtalık tümörü ameliyatıyla sağlığına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement