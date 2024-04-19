İzmir\'de 8 yaşındaki çocuk, yumurtalık tümörü ameliyatıyla sağlığına kavuştu

İzmir'de karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye giden ve yumurtalığında tümör tespit edilen 8 yaşındaki çocuk, ameliyatla sağlığına kavuştu.
İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, ilkokul öğrencisi Elif Öztürk, okulda kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşayınca ailesi tarafından hastaneye getirildi.
Çocuk Cerrahisi Bölümünden Prof.Dr. Emre Divarcı, yaptığı tetkiklerde Öztürk'ün sol yumurtalığında tümör tespit edildi. Robotik cerrahi teknolojiyle gerçekleştirilen ameliyatla Öztürk'ün vücudundaki tümör alındı.
Öztürk tedavisinin ardından taburcu edildi.
-"Kitleyi geride bir şey bırakmadan çıkarabiliyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Divarcı, tümörü yumurtalığı koruyarak çıkardıklarını belirtti.
Robotik cerrahi teknolojisinin sadece yetişkinlerde değil çocuklarda da kullanıldığını aktaran Divarcı, şunları kaydetti:
"Robotik cerrahi daha hassas bir şekilde çalışmamıza yardımcı oluyor. 3 boyutlu görüşle bu kitle yumurtadan soyularak çıkarıldı ve hastamız yumurtasını kaybetmedi. Çocuklarda özellikle onkolojik cerrahide robotik cerrahi teknolojisi bizim çok iyi bir alternatif. Kitlenin tamamının hassas bir şekilde çıkarılması gerekiyor. Robotik cerrahiyle kitleyi geride bir şey bırakmadan çıkarabiliyoruz."
Öztürk'ün babası Rıza Öztürk de kızının rahatsızlığı kendilerine söylendiğinde inanamadıklarını belirterek, "Hiçbir belirti yoktu. 8 yaşında bir çocukta böyle bir şey nasıl olur diye düşündük." ifadelerini kullandı.
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