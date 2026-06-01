İzmir'de Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği - Son Dakika
01.06.2026 16:20
İzmir'de tütün zararlarına dikkat çekmek için farkındalık standı açıldı, etkinliğe katılım yoğundu.

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri kapsamında Bornova Meydanı'nda farkındalık standı açıldı.

Tütün kullanımının sağlığa zararlarına dikkat çekmek ve sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, sağlık yöneticileri, ilçe mülki idare amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul etkinlikte yaptığı açıklamada, tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına karşı toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine vurgu yaparak özellikle son dönemde yaygınlaşan elektronik tütün ürünlerinin kullanımına dikkat çekti. Doç. Dr. Kul, sağlıklı yaşamın teşvik edilmesinin koruyucu sağlık hizmetlerinin temel bir parçası olduğunu belirterek, toplumun özellikle gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak tutulması ve tütün kullanan bireylerin bırakmalarına destek olunması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Etkinlik kapsamında, sigarayı bırakan vatandaşlara, bıraktıkları tarihten itibaren elde ettikleri ekonomik kazancı temsilen sembolik çekler takdim edildi. Ayrıca 'Sigarayı Bırakmayı Deniyorum' temalı farkındalık duvarında vatandaşlar duygu ve düşüncelerini paylaşırken, karbonmonoksit ölçümleri gerçekleştirildi ve ihtiyaç duyan bireyler sigara bırakma polikliniklerine yönlendirildi.

Program kapsamında Yeşilay ve Gençlik Merkezi tarafından da bilgilendirme ve yönlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Sağlık, Dünya, İzmir, Yaşam, Son Dakika

