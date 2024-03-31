İzmir'de Erken Teşhisle Meme Kanseri Tedavisi - Son Dakika
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Sağlık

İzmir'de Erken Teşhisle Meme Kanseri Tedavisi

İzmir\'de Erken Teşhisle Meme Kanseri Tedavisi

İzmir'de belindeki şişlik nedeniyle hastaneye başvuran kadının meme kanseri olduğu anlaşıldı. Erken teşhis sayesinde kadına göğsünün alınmasına gerek duyulmayan meme koruyucu cerrahisi uygulandı. Şişlik için yağ bezesi teşhisi konulurken, yapılan tetkiklerde 5 milimetrelik tümör tespit edildi. Hastanın erken evrede yakalanan kanseri, kemoterapi almadan tedavi edildi.

31.03.2024 12:15  Güncelleme: 12:18
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İzmir'de belindeki şişlik nedeniyle hastaneye başvuran kadının meme kanseri olduğu anlaşıldı. Erken teşhis sayesinde kadına göğsünün alınmasına gerek duyulmayan meme koruyucu cerrahisi uygulandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, belinde şişlik olduğunu fark eden Figen Şen (55), hastaneye başvurdu.

Şişlik için yağ bezesi teşhisi konulurken, hastaya İEÜ Medical Point Hastanesi Senoloji Merkezi'nde çeşitli tetkikler yapıldı.

Meme kanseri olduğu belirlenen Figen Şen, Prof. Dr. Baha Zengel ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Erken teşhis sayesinde memesinin alınmasına gerek kalmayan hastaya meme koruyucu cerrahisi uygulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Zengel, yapay zeka destekli ileri tetkiklerde Şen'in memesinde 5 milimetrelik tümöre rastladıklarını belirtti.

Erken evrede yakaladıkları kanserle mücadele ettiklerini bildiren Zengel, "Metastaz yoktu. Erken tanı konulduğu için hastamızın memesini almadık ve meme koruyucu cerrahisi yaptık. Meme kanserinde erken tanı çok önemli. Erken evrede teşhis edilen hastalıkta mücadele etme ve sağlıklı olma şansınız daha fazladır. Bu yüzden belirli aralıklarla tetkiklerin yapılmasını şiddetle öneriyorum." ifadesini kullandı.

Kemoterapi almadan kanseri yendiği için çok mutlu olduğunu belirten Figen Şen de erken tanının hayatını kurtardığını kaydetti.

Kaynak: AA

İzmir, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İzmir'de Erken Teşhisle Meme Kanseri Tedavisi - Son Dakika

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