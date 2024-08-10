İzmir\'de Kalp Pili Takılacak Hastada Tıkalı Damar Tespit Edildi

Sağlık

İzmir'de kalp yetmezliği teşhisi konulan ve kalp pili takılması için ameliyata alınan hastaya operasyon sırasında üst ana toplardamarının tıkalı olduğunun tespit edilmesi üzerine önce stent, ardından kalp pili takıldı.

Balıkesir'de yaşayan ve karaciğer ile böbrek yetmezliği bulunan Coşkun Temeltaş (60), artan nefes darlığı sorunu üzerine İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Kardiyoloji Bölümü'ne başvurdu.

Kalp pili takılması kararlaştırılan Temeltaş, ameliyata alındı. Ameliyat esnasında üst ana toplardamarının tıkalı olduğu belirlenen Temeltaş'a önce damarı açılarak stent yerleştirildi, ardından da stentin içinden kalp pilinin kabloları geçirilerek yerleştirildi.

"Bu çok nadir vakayı literatüre bildireceğiz"

Temeltaş'ın ameliyatını Doç. Dr. Mustafa Doğduş ve Uzm. Dr. Caner Topaloğlu ile gerçekleştiren İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cihan Altın, AA muhabirine hastayı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir takip ettiğini anlattı.

Yaklaşık 12 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastada ciddi kalp yetmezliğinin geliştiğini belirten Altın, kalp yetmezliğinin dünyada en çok ölüme yol açan hastalıklardan olduğunu söyledi.

Hastanın yakın zamanda nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu dile getiren Altın, şöyle konuştu:

"Bu tür hastalara biz kalp pili takarak ömürlerini uzatabiliyoruz. Sol kolundan diyalize girdiği için pili sağ taraftan takmaya karar verdik. Sağ kolunda pil takmaya çalışırken tesadüfen sağ üst ana toplardamarının tıkalı olduğunu saptadık. Bu, aslında çok nadir olan, literatüre bildirilebilecek bir durumdur. Üstten gelen toplardamar tamamen tıkalıydı. Bu tür durumda çoğunlukla işlem bırakılır, devam edilmez ve pil takılamaz ama biz imkanlarımız geniş olduğu için ekibimizle ilk önce toplardamara bir stent taktık ve bu stentin içinden pil kablolarını geçirerek yerleştirebildik. İşlem çok başarılı geçti. Bu çok nadir vakayı literatüre bildireceğiz."

Altın, üst ana toplardamar tıkandığında genelde yüzde ve boyunda şişlikler meydana geldiğini ancak hastada hiçbir bulgunun bulunmadığına dikkati çekerek, "Bu da hastanın hiçbir belirti göstermeden toplardamarının tıkalı olabileceğini gösteren önemli bir bulgu. Pil takılan hastalarda akla gelmesi ve dikkat edilmesi gereken önemli bir durumdur." dedi.

Coşkun Temeltaş da sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Şu anda çok rahatım, çok iyi nefes alıyorum ve kısa sürede taburcu olacağım." dedi.