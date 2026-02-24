İzmir'de Sağlıklı Menopoz Okulu Başladı - Son Dakika
İzmir'de Sağlıklı Menopoz Okulu Başladı

İzmir\'de Sağlıklı Menopoz Okulu Başladı
24.02.2026 12:01
Sağlık Bakanlığı, İzmir'de kadınlara menopoz sürecini bilinçli geçirmeleri için eğitim veriyor.

Sağlık Bakanlığınca yürütülen "Sağlıklı Menopoz Okulu" programı kapsamında İzmir'de eğitimler başladı.

Kent genelindeki 11 Sağlıklı Hayat Merkezinde başlatılan eğitimler kapsamında, doktor, ebe, hemşire, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistlerden oluşan uzman ekip tarafından kadınlara menopoz sürecini daha sağlıklı ve bilinçli geçirebilmeleri için bilgi veriliyor.

Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Berkan Sarı, AA muhabirine, menopozun doğal bir yaşam dönemi olduğunu söyledi.

Eğitimlerde bu sürecin tüm yönleriyle ele alındığını belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Menopoz korkutucu bir süreç ve hastalık olarak görünüyor. Bakanlığımız da bu konuda kadınlarımıza eğitim vermek, onları bilinçlendirmek ve koruyucu sağlık hizmet bilgisini vermek amacıyla bir okul programı oluşturdu. Okulda uzman doktorumuz, diyetisyen, fizyoterapist ve psikolog arkadaşlarımızla menopoz sürecindeki kadınlarımıza eğitimler veriyoruz. Menopozun ne olduğunu, bu süreçte psikolojik olarak, sosyal olarak hangi değişikliklerin görüldüğünü anlatıyoruz."

"Korkularım vardı, onu yendim"

Eğitime gelen 42 yaşındaki Hülya Arıcı, aile hekiminin önerisi üzerine sağlıklı hayat merkezine gelerek menopoz eğitimi aldığını anlattı.

Eğitimin kadınlar için faydalı olduğunu belirten Arıcı, "Menopozun önemi ve vücudumuzla ilgili farklılıkları öğrendim. Korkularım vardı, onu yendim. Sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Korkularımızı yenmemizi sağladılar. Mesela menopozun bir hastalık olmadığını, her bayan için bir süreç olduğunu burada öğrendik." dedi.

Selda Özalp (58) ise menopozla ilgili sosyal medyadan çeşitli yazılar okuduğunu, eğitime gelince onların yanlış olduğunu fark ettiğini söyledi.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Menopoz, Sağlık, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Sağlık İzmir'de Sağlıklı Menopoz Okulu Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: İzmir'de Sağlıklı Menopoz Okulu Başladı - Son Dakika
