İzmir Havalimanı'nda Acil Durum Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
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Sağlık

İzmir Havalimanı'nda Acil Durum Tatbikatı Yapıldı

İzmir Havalimanı\'nda Acil Durum Tatbikatı Yapıldı

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, Halk Sağlığı Acil Durum Planı çerçevesinde bir tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği gelen bir uçaktaki potansiyel bulaşıcı hastalık durumu test edildi ve kriz merkezi toplandı.

13.12.2024 11:02  Güncelleme: 11:04
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İZMİR Adnan Menderes Havalimanı'nda, Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi koordinasyonunda Halk Sağlığı Acil Durum Planı (HSADP) tatbikatı gerçekleştirildi. Dün öğle saatlerinde Dış Hatlar apronu açık park alanında düzenlenen tatbikatta, acil durum planının Ulusal Havalimanı Bulaşıcı Hastalık Planı ile uyumu test edildi.

Tatbikata, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Mülki İdare Amirliği, Emniyet Şube Müdürlüğü, Gümrük Müdürlüğü, DHMİ Başmüdürlüğü, AOC Başkanlığı, TAV Ege Genel Müdürlüğü, havayolları ve yer hizmetleri şirketlerinin istasyon müdürlükleri, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve İzmir Şehir Hastanesi gibi birçok kurum ve kuruluş katılım sağladı.

TATBİKAT BULGULARIYLA İYİLEŞTİRME ÖNERİLERİ SUNULACAK

Tatbikat senaryosuna göre, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na inişe hazırlanan bir uçaktaki yolculardan birinin yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı ve baş ağrısı şikayetleri olduğu bilgisi, pilot tarafından Hava Trafik Kontrol (ATC) Ünitesi'ne iletildi. Hastalığın kaynağı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bulaşık bölge ilan edilen bir ülkeden geldiği için havalimanında Halk Sağlığı Tehdidi alarmı verildi ve HSADP aktive edildi.?Senaryo gereği, İzmir Adnan Menderes Havalimanı Mülki İdare Amiri başkanlığında DHMİ Kriz Yönetim Merkezi'nde kriz merkezi üyeleri toplandı. Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi ekibi, Kişisel Koruyucu Ekipmanları (KKE) ile donanarak uçağa müdahale etti. 'Olası Vaka' olarak değerlendirilen hasta, Negatif Basınçlı Sedye kullanılarak 112 Ambulansı ile İzmir Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Hasta, hastanenin izolasyon odasına alınarak tanı ve tedavi sürecine başlandı. Kriz Merkezi tarafından tehdidin ortadan kalktığına karar verilerek acil durum sonlandırıldı.

Tatbikat sırasında Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri ve DHMİ Havacılık Acil Yardım Güvenlik ekipleri tarafından uçak çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yolculara ve personellere gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Tatbikat sonrası elde edilen bulgular, bir sonraki Güvenlik Komisyonu Toplantısı'nda değerlendirilerek iş birliği ve hazırlığın artırılması için iyileştirme önerileri sunulacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık İzmir Havalimanı'nda Acil Durum Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Havalimanı'nda Acil Durum Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
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