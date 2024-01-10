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İzmir Şehir Hastanesinde Organ Nakli Ameliyatları Başladı - Son Dakika
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İzmir Şehir Hastanesinde Organ Nakli Ameliyatları Başladı

İzmir Şehir Hastanesi'nde organ nakli ameliyatlarının başladığı bildirildi. İlk ameliyat başarıyla gerçekleştirildi ve bir trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen hastanın böbrekleri 2 hastaya nakledildi.

İzmir Şehir Hastanesinde Organ Nakli Ameliyatları Başladı
10.01.2024 - 16:37,  Güncelleme: 17:17
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İzmir'de 16 Ekim'de hasta kabulüne başlayan İzmir Şehir Hastanesinde organ nakli ameliyatlarının başladığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Genel Cerrahi Uzmanları Prof. Dr. Adam Uslu, Prof. Dr. Sait Murat Doğan ve Doç. Dr. Gökalp Okut tarafından hastanede geçen hafta, 48 yaşındaki Uğur Bulut'a, 40 yaşındaki kardeşi Ufuk Bulut'tan alınan böbrek nakledildi.

Bu ameliyatın ardından trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbrekleri hastanede 2 hastaya nakledildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Prof. Dr. Orhan Gökalp, hastanenin organ nakli birimini operasyonlar nedeniyle kutladı.

İlklerin önemli olduğunu belirten Gökalp, "Hastanemiz yeni açılan fakat süratle ivme kazanan, bölgenin sağlıkta parlayan bir merkez haline geldi. Hastanemizin üst düzey olanakları, ekiplerimizin profesyonelliği ile birleşince ortaya çok güzel işler çıkıyor. Hekim arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Hastalarımız da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

2 bin 60 yataklı hastane

İzmir Şehir Hastanesi, genel hastane ile kadın doğum ve çocuk hastanesi, kalp damar ve kardiyoloji hastanesi, onkoloji Hastanesi, fizik tedavi hastanesi, adli psikiyatri hastanesi, kemik iliği merkezi, organ nakli merkezi, inme merkezi, uyku merkezi ve hiperbarik oksijen tedavi merkezini içeriyor.

İleri tıp teknolojilerine ve gelişmiş olanaklara sahip 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, toplam 628 bin 15 metrekare kapalı alana sahip hastanenin 337 polikliniği, 54 ameliyathanesi, 374 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı bulunuyor. İzmir Şehir Hastanesi, bu özellikleriyle Ege Bölgesi'nin en büyük hastanesi olma niteliğini taşıyor.

İzmir Karşıyaka Çevre Yolu yanındaki alana kurulan hastanenin yapımı, 2017'de başlamıştı.

Kaynak: AA
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