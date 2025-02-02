Kaçak Alkol Ölüm Riskini Artırıyor - Son Dakika
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Sağlık

Kaçak Alkol Ölüm Riskini Artırıyor

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Uzmanlar, kaçak alkolün metil alkol içerebileceğini ve bu nedenle ölümlerin sık görüldüğünü belirtiyor.

02.02.2025 12:19
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Uzmanından 'kaçak alkol' uyarısı: "Ölümler çok sık görülüyor"

İZMİR - Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi ve Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hakan Coşkunol, kaçak alkolün ciddi sağlık risklerine dikkat çekerek, "Metil alkol yüksek dozda alındığında, kişi komaya girebilir ve ölüm gerçekleşebilir. Bu durumda acil servise başvurmak çok önemlidir. En önemlisi, bu tür ürünlerin kullanımını engellemektir. Ülkemizde bu yüzden ölümler sık görülmektedir" dedi.

Kaçak alkolün tehlikeleri

Prof. Dr. Coşkunol, kaçak alkolün genellikle yasa dışı yollarla üretildiğine ve zararlı maddeler içerdiğine dikkat çekti. Kaçak alkolde en yaygın tehlikenin metil alkol olduğunu vurgulayan Coşkunol, "Kaçak alkol, füzel yağlar, ağır alkoller gibi zararlı maddeler de içerebilir. Metil alkol ise bu kaçak alkolde çok daha fazla sorun oluşturabilir" diye konuştu.

Metil alkol zehirlenmesi

Kaçak alkol üretiminde denetim eksikliklerine dikkat çeken Coşkunol, "Denetimsiz üretilen alkolde metil alkol oranı yüksek olabilir. Bu, kişide zehirlenme belirtilerini hızla ortaya çıkarabilir. Metil alkol, kokusu, tadı ve görünümü ile ayırt edilmesi zor bir madde olduğundan, denetimsiz ürünlerin kullanımından kaçınılmalıdır" uyarısında bulundu.

Zehirlenme belirtileri ve ilk yardım

Metil alkol zehirlenmesi sonrası görülen belirtilerini açıklayan Prof. Dr. Coşkunol, şunları söyledi:

"Zehirlenme, baş ağrısı, huzursuzluk, mide bulantısı, sırt ve karın ağrısı gibi belirtilerle başlayabilir. Zehirlenme ilerlediğinde bilinç bulanıklığı ve koma gelişebilir. Ölüm gerçekleşebilir. Bu durumda derhal acil servise başvurulmalıdır. En önemlisi, bu tür ürünlerin kullanımını engellemektir. Ülkemizde metil alkol nedeniyle ölümler oldukça yaygındır, özellikle Doğu Avrupa'da bu tür ölümler daha fazla görülmektedir."

Yeşilay'ın bilinçlendirme çabaları

Yeşilay'ın 1920 yılında kurulduğunu ve alkolle mücadeleyi amaçladığını belirten Prof. Dr. Coşkunol, "Yeşilay, alkol sorunuyla mücadelede eğitimler ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmektedir. Türkiye'de yaklaşık 20 milyon insanın özellikle okullarda bilinçlendirilmesi sağlanmaktadır" dedi.

Kaçak alkol riski

Kaçak alkolün, yurtdışından denetimsiz olarak Türkiye'ye gelen ve piyasaya sunulan ürünler olduğunu belirten Coşkunol, "Kaçak alkolde risk vardır, çünkü metil alkol oranı denetlenmemektedir. Sahte alkolde ise kasıtlı olarak metil alkol eklenerek zehirli bir ürün ortaya çıkmaktadır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Coşkunol, Türkiye'de yılda yaklaşık 100 kişinin kaçak alkol kullanımı nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek, "Maalesef bu kişiler, acil servislere başvurmak zorunda kalmaktadır" dedi.

Kaynak: İHA

Bilim Kurulu, Güvenlik, Sağlık, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kaçak Alkol Ölüm Riskini Artırıyor - Son Dakika

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