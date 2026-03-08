Kadın Ambulans Sürücüleri Zorlu Görevde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadın Ambulans Sürücüleri Zorlu Görevde

Kadın Ambulans Sürücüleri Zorlu Görevde
08.03.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de kadın ambulans sürücüleri, acil sağlık hizmetlerinde zamanla yarışarak hayat kurtarıyor.

Kocaeli'nin 112 Acil Sağlık Hizmetleri bünyesinde görevli kadın ambulans sürücüleri, hastaların tedavisi için zamanla yarışmalarının yanı sıra ekip içerisinde de mesai arkadaşlarının çalışmalarına destek oluyor.

Kent genelinde 24 saat esaslı çalışan 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin direksiyon başındaki kadın sürücüleri, hayat kurtarma mücadelesinde kritik rol oynuyor. Zorlu koşullara rağmen vakalara en hızlı şekilde ulaşmak için zamanla yarışan kadın sürücüler, önemli anlarda da sağlık ekiplerinin destekçisi oluyor.

Mesleklerini özveri ve disiplinle sürdüren kadın sürücüler, hem ambulans içindeki ekip çalışmasına katılıyor hem de ilk müdahaleyi gerçekleştiren çalışma arkadaşlarının güvenliğini sağlıyor.

Derince 6 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli ambulans sürücüsü ve acil tıp teknisyeni (ATT) Ayla Arslan, AA muhabirine, mesleğine "Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi" sayesinde başladığını söyledi.

Arslan, aynı zamanda bu eğitimlerde eğitmenlik yaptığını ve 8 senedir ambulans sürücüsü olarak çalıştığını anlattı.

Yoğun bir bölgede çalıştıklarını dile getiren Arslan, "Yoğun bölgede çalışmak tabii ki yorucu. Gün içinde birçok farklı vakaya gidiyoruz, yardıma ihtiyacı olan insanlarla karşılaşıyoruz. Onlara yardım etmek bizi mutlu ediyor, yorgunluğumuzu gideriyor. Acil Sağlık Hizmetleri içinde görev yapmak zaten başlı başına kadın olarak farklı bir duygu." dedi.

Arslan, ambulans sürücülüğünün toplum tarafından "erkek mesleği" olarak anlaşıldığını söyleyerek, "Biz her gün bu ön yargıyı kırmak için çalışıyoruz. Eğitim, birikim, bilgi hepsini birlikte kullanarak bu ön yargıyı kırıyoruz. İnsanlar beni direksiyonda görünce şaşırıyorlar. 'Erkek yok muydu?' diyorlar. Sonrasında yapabildiğimiz şeyleri görünce mutlu oluyor, tebrik ediyor, gurur duyuyorlar." diye konuştu.

"Yapılmayacak ve üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok"

Derince 2 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda ambulans sürücüsü Emel Büyük de 15 yıldır ATT olarak çalıştığını yakın zamanda da sürücülük görevine başladığını kaydetti.

Büyük, sürücülük hayalini gerçekleştirdiği için mutlu ve gururlu olduğunu, isteyen, cesareti olan herkesin bu işi yapabileceğini düşündüğünü dile getirdi.

Görevlerinin sadece ambulansı sürmek olmadığına işaret eden Büyük, şöyle devam etti:

"Olay yeri güvenliği, arkadaşlarımızın güvenliği var. Olay yerinden ayrılmamız, olay yerini değerlendirmemiz var. O yüzden bunların hepsi bize bakıyor. Sadece ev vakalarında da çalışmıyoruz. Dışarıda 3 bayan olarak vakaya gittiğimizde bu tabii ki biraz zor oluyor ama yapılmayacak ve üstesinden gelemeyeceğimiz bir şey yok bu konuda. Zaten cesaretim olduğu için bu mesleği yapmak istedim, hayalimdi."

Büyük, acil sağlık hizmetlerinde şoförlüğün sadece araç kullanmak anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Yeri geliyor arkadaşına da yardım ediyorsun. Hastanın güvenliği, hastayı olay yerinden alıp hastaneye götürme, hastane öncesi tedavisine kadar bize bağlı, bizim elimizde. Hem arkadaşlarım ve çevrenin güvenliği hem de kendi güvenliğim için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum." dedi.

Kaynak: AA

Kocaeli, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kadın Ambulans Sürücüleri Zorlu Görevde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu

11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
11:32
İsrail’den İran’ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar
İsrail'den İran'ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar
11:12
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
11:11
Saldırılar sabahı Tahran Petrol resmen yağmur olup yağdı
Saldırılar sabahı Tahran! Petrol resmen yağmur olup yağdı
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
10:47
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
10:30
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 12:47:17. #7.13#
SON DAKİKA: Kadın Ambulans Sürücüleri Zorlu Görevde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.