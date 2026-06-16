Galatasaray'dan Napoli'ye dev fatura! İki yıldız için servet istiyorlar - Son Dakika
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Galatasaray'dan Napoli'ye dev fatura! İki yıldız için servet istiyorlar

16.06.2026 13:31
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Napoli'nin Wilfried Singo ve Gabriel Sara ile ilgilendiği öne sürülürken, Galatasaray'ın iki futbolcu için toplam 85 milyon euro talep ettiği iddia edildi. Sarı-kırmızılı yönetimin belirlediği rakamın altına inmeyi düşünmediği belirtildi.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Napoli'nin, Galatasaray forması giyen Wilfried Singo ve Gabriel Sara'yı transfer listesine aldığı iddia edildi. İtalyan ekibinin iki futbolcuyla yakından ilgilendiği belirtilirken, Galatasaray yönetiminin talepleri de ortaya çıktı.

SINGO İÇİN 55 MİLYON EURO

Milliyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon Monaco'dan transfer edilen Wilfried Singo için sözleşmesindeki 55 milyon euroluk çıkış maddesinin altında bir rakama sıcak bakmıyor. Haberde, Napoli'nin Fildişili savunmacı için bu seviyelere çıkabileceği ifade edildi.

Galatasaray'dan Napoli'ye dev fatura! İki yıldız için servet istiyorlar

SARA'NIN BEDELİ DE BELLİ

Galatasaray yönetiminin Brezilyalı orta saha Gabriel Sara için ise 30 milyon euro bonservis talep ettiği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların, iki futbolcudan önemli bir gelir elde etmeyi hedeflediği belirtildi.

Galatasaray'dan Napoli'ye dev fatura! İki yıldız için servet istiyorlar

PAKET FİYAT 85 MİLYON EURO

İddiaya göre Galatasaray, Wilfried Singo ve Gabriel Sara için toplam 85 milyon euroluk bir değer belirledi. Yönetimin bu rakamın altına inmeyi düşünmediği ve ancak beklentilerin karşılanması halinde transfer görüşmelerine onay vereceği aktarıldı.

KARAR NAPOLI'NİN

Napoli'nin Galatasaray'ın talep ettiği bonservis bedellerini karşılaması halinde iki futbolcunun kariyerlerine Serie A'da devam etmesinin önünün açılabileceği ifade edildi.

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan Napoli'ye dev fatura! İki yıldız için servet istiyorlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'dan Napoli'ye dev fatura! İki yıldız için servet istiyorlar - Son Dakika
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