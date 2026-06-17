Dünya Kupası'nda yok artık dedirten olay! Bir anda patladı - Son Dakika
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Dünya Kupası'nda yok artık dedirten olay! Bir anda patladı

17.06.2026 10:34
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Irak-Norveç maçının devre arasında saha içi sulama sisteminde meydana gelen patlama nedeniyle sahayı su bastı. Görevlilerin müdahalesi sonrası maç devam ederken, Norveç mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Irak ile Norveç karşı karşıya gelirken, mücadeleye sadece goller değil saha içinde yaşanan sıra dışı bir olay da damga vurdu. Karşılaşmanın devre arasında saha içi sulama sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle su borusu patladı.

GÖREVLİLER SEFERBER OLDU

Patlamanın ardından sahaya yoğun şekilde su yayılırken görevliler hızla müdahalede bulundu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saha görevlilerinin arızayı gidermek için yoğun çaba harcadığı görüldü. O anlar kısa sürede futbolseverlerin dikkatini çekti.

DÜNYA KUPASI'NDA TARTIŞILAN GÖRÜNTÜLER

ABD'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada daha önce kamp tesisleri, güvenlik uygulamaları ve saha koşullarıyla ilgili yaşanan tartışmalara bir yenisi eklenmiş oldu. Devre arasındaki su baskını görüntüleri, Dünya Kupası'nın en çok konuşulan olayları arasına girdi.

HAALAND ŞOV YAPTI

Yaşanan aksaklığın ardından ikinci yarı sorunsuz şekilde oynandı. Norveç, Erling Haaland'ın iki gol attığı mücadelede Irak'ı 4-1 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Yıldız futbolcu attığı gollerle Norveç futbol tarihine geçmeyi başardı.

Erling Haaland, Dünya Kupası, Norveç, Irak, Spor, Son Dakika

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