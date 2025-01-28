Kadın Sağlığına Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
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Sağlık

Kadın Sağlığına Farkındalık Etkinliği

Kadın Sağlığına Farkındalık Etkinliği

Bilecik'te kadınlar, rahim ağzı kanseri farkındalığı için bir araya gelerek erken teşhisin önemini vurguladı.

28.01.2025 14:16
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Bilecik'te kadın sağlığına dikkat çekmek ve rahim ağzı kanseri farkındalığını artırmak amacıyla kadın yöneticiler bir araya geldi.

"Rahim ağzı kanseri farkındalık" ayı olması dolayısıyla Vali Şefik Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, Baro Başkanı Halime Kahraman, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ile Sağlıklı Hayat Merkezi kadın personeli, kamera karşısına geçerek, kadınlara erken teşhisin önemine yönelik çağrılarda bulundu.

Vali Aygöl'ün eşi Nazlı Aygöl, ücretsiz kanser tarama hizmetlerine dikkati çekerek, toplum sağlığını korumanın yollarının anlatıldığı mesajlarda, erken teşhisin hayat kurtarıcı olduğunu belirterek, kadınları ücretsiz taramalara davet etti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, bilecik, Sağlık, Kadın, Son Dakika

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