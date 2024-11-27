Kadın Sağlığında 40 Yaş Uyarısı - Son Dakika
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Sağlık

Kadın Sağlığında 40 Yaş Uyarısı

Uzmanlar, 40 yaş sonrası gebelik şansının düştüğünü ve tüp bebeğin etkili olmadığını belirtiyor.

27.11.2024 23:58
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Prof. Dr. Gürkan Bozdağ: "46 yaş ve sonrasında tüp bebek maalesef iyi bir çözüm olmamaktadır"

ANTALYA - Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Bozdağ, kadınların yumurtalık rezervlerinin yaşın ilerlemesiyle birlikte azaldığını belirterek, "Örneğin; 40 yaşındaki bir hastada gebelik oranının yaklaşık yüzde 20-25, 35 yaşından daha genç bir hastada yüzde 60-65'ler civarında olduğunu söyleyebiliriz. Ama 46-47-48'li yaşlarda maalesef yüzde 5'lerin altına kadar inmektedir. Dolayısıyla 46 ve sonrasında tüp bebek maalesef iyi bir çözüm olmamaktadır" dedi.

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği-TSRM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Gürkan Bozdağ, çocuk sahibi olmak isteyen ancak doğal yollarla çocuk sahibi olamayan her çiftin tüp bebek tedavisinden başarılı sonuç alamayacağını dile getirdi.

Tüp bebek tedavisi dışında yöntemler mevcut

Tüp bebek dışında farklı tedavi yöntemleri aracılığıyla da başarılı sonuçlar alınabileceğini kaydeden Bozdağ, "Tüp bebeğin, tek çözüm yolu olduğunu söyleyemeyiz. Tüp bebekten daha basit yöntemler, hastaların bir kısmında oldukça etkin sonuçlar verebiliyor. Örnek vermek gerekirse, polikistik over sendromu her 6-8 kadından birinde gördüğümüz bir hastalık. Bazen kıllanma-tüylenme fazlalığı ve kıllanma-tüylenme artışı ile kendini gösterebilen bir hastalıktır. Bu tip durumlarda eğer eşinizin sperm tahlili normalse, tüplerinde herhangi bir problem yoksa bu hastaların, örneğin basit bir hap tedavisiyle 4-6 denemesinde yüzde 50'ye kadar gebelik hormonu elde edilebilmektedir. Ama bazı durumlarda da bizim direkt tüp bebek önerdiğimiz hasta grupları var. Örneğin; hastanın yumurta rezervi azalmış ve en az bir yıldır deniyorsa, eşinin sperm sayısı oldukça düşükse, her iki tüpü tıkalı ve her iki tarafta çikolata kistleri var ise o zaman diğer tedavileri denemeden direkt tüp bebek de önerebiliyoruz" dedi.

"Gebelik sınırının maksimum olduğu yaşlarda, tüp bebek merkezlerine başvurulmalı"

Normal yollarla hamile kalamayan çiftlerin başvurduğu tüp bebek uygulamasında da yaş sınırı olduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Gürkan Bozdağ, "Tüp bebeğin maalesef çok başarısız olduğu bir yaş grubu vardır. Çünkü yumurta yaştan çok etkilenmektedir. Örneğin; 40 yaşındaki bir hastada gebelik oranının yaklaşık yüzde 20-25, 35 yaşından daha genç bir hastada yüzde 60-65'ler civarında olduğunu söyleyebiliriz. Ama 46-47-48'li yaşlarda maalesef yüzde 5'lerin altına kadar inmektedir. Dolayısıyla 46 ve sonrasında tüp bebek maalesef iyi bir çözüm olmamaktadır. Bu yüzden de gebelik şansının maksimum olduğu yaşlarda bir an önce tüp bebek merkezlerine başvurmak, öncesinde değerlendirilmek ve uygunsa bu tedaviyeler devam etmek çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sağlık, Kadın, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kadın Sağlığında 40 Yaş Uyarısı - Son Dakika

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