Kafatasında şekil bozukluğu olan 7 aylık bebek ameliyat edildi

Uzmanlardan bebeklerde kafatası şekil bozukluğuna dikkat uyarısı

VAN - Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kafatasında şekil bozukluğu olan 7 aylık bebeğe trigonosefali düzeltme ameliyatı yapıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan Cihan Aydın ile Gülnaz çifti, 7 aylık bebekleri olan Muhammed Habip'in kafatasındaki şekil bozukluğu nedeniyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada Beyin Cerrahisi Op. Dr. Taha Şükrü Korkmaz tarafından takibi yapılan 7 aylık bebeğin ameliyatına karar verildi. Beyin Cerrahisi Op. Dr. Korkmaz ve ekibi tarafından yapılan 5 saatlik başarılı operasyonun ardından Muhammed bebek sağlığına kavuştu.

Konuya ilişkin konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hasta sevkini azalmak amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirtti. Bu çalışmalar kapsamında hastanede başarılı bir ameliyata daha imza attıklarını ifade eden Başhekimi Sarıkaya, "Trigonosefali dediğimiz aslında daha önce burada yapılmayan tecrübe gerektiren ciddi bir ameliyat yapıldı. Ben ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Beyin Cerrahisi Op. Dr. Taha Şükrü Korkmaz ve ekibini tebrik ediyorum. Bebek hastamız, başarı ameliyattan sonra bir günlük yoğun bakım takibi sonrası servise çıktı" dedi.

Beyin Cerrahisi Op. Dr. Taha Şükrü Korkmaz ise bebeklerde alnın ön tarafının normalden daha erken kapanması sonucu trigonosefali rahatsızlığının geliştiğini belirterek, "Normalde bebeklerin alın bölgesindeki bu hattın 3'üncü ya da 6'ıncı ayında kapanmasını bekleriz. Ancak 3'üncü aydan daha erken kapanırsa maalesef bu hastalık meydana geliyor. Hastalarda öncelikli olarak bir kozmetik problemiyle karşılaşıyoruz. Alın bölgesindeki bu hat erken kapandığı için sivrilleşmiş şekilde öne doğru bir çıkıntı yapmaktadır. Alın kemikleri tam olarak gelişmediği için hastaların beyin kısmı istediğimiz şekilde yer açamadığı için tam olarak gelişememektedir. Hastanemizde ilk defa 7 aylık Muhammed bebeğimizi yaklaşık 5 saat süren başarılı bir ameliyat sonucunda düzeltme ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamız bugün ameliyatının ikinci haftasında dikişlerini aldık ve gayet iyi, herhangi bir sıkıntısı yok. Ailelerin de doğum sonrası bebeklerinde kafa şeklinde iki tarafta simetri olması ya da alım bölgesinde bir çıkıntı olması durumunda beyin cerrahisine başvurmalarını öneriyoruz" diye konuştu.