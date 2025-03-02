Kahramanmaraş'ta Megapoint Hastanesi Açıldı - Son Dakika
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Sağlık

Kahramanmaraş'ta Megapoint Hastanesi Açıldı

Kahramanmaraş'ta deprem sonrası açılan Megapoint Hastanesi, hasta kabulüne başladı.

02.03.2025 23:47
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Kahramanmaraş'ta yeni sağlık üssü, Megapoint Hastanesi hasta kabulüne başladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sağlık alanında önemli bir adım atıldı. Deprem sonrası sağlık hizmetlerindeki eksikliği gidermek amacıyla kurulan Megapoint Hastanesi hasta kabulüne başladı.

Tam teşekküllü bir sağlık merkezi olarak inşa edilen 105 yatak kapasiteli Megapoint Hastanesi, koroner yoğun bakım, genel yoğun bakım, yeni doğan yoğun bakım ve KVC (Kalp ve Damar Cerrahisi) ünitesi ile bölge halkına hizmet verecek. Ayrıca, hastanede 5 ameliyathane bulunuyor ve birçok branşta deneyimli uzman hekimler görev yapıyor.

'Her alanda iddialıyız'

Hastanenin Başhekimi ve aynı zamanda Üroloji Uzmanı Dr. Erkan Efe, hastanenin güçlü bir sağlık ekibiyle en iyi hizmeti sunmayı hedeflediğini belirterek, "Biz, Megapoint Hastanesi olarak her branşta alanında uzman doktorlarımız ve deneyimli sağlık çalışanlarımızla sağlık hizmeti sunmaya başladık. Amacımız, hastalarımıza en kaliteli ve güvenilir sağlık hizmetini sunmak. Bölgede isim yapmış, işinin ehli doktorlarla çalışıyoruz. Her alanda iddialıyız ve hastalarımızın sağlığını en üst düzeyde korumaya yönelik hizmetler vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Depremden sonra sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyacın arttığını vurgulayan Dr. Efe, Megapoint Hastanesi'nin bu açığı kapatma noktasında kritik bir rol üstleneceğini ifade etti. Hastanenin açılmasıyla birlikte bölge halkı, birçok sağlık hizmetine daha kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilecek.

Hastanenin, SGK'lı hasta kabulüne başlaması, bölge halkı için önemli bir avantaj sağlıyor. Kahramanmaraş'ın sağlık altyapısına katkıda bulunmayı amaçlayan Megapoint Hastanesi, geniş çerçeveli sağlık hizmetleri ile vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Ekonomi, Deprem, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kahramanmaraş'ta Megapoint Hastanesi Açıldı - Son Dakika

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