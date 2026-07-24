Kahta Hastanesi'nden 2026'da 365 Bin Hasta - Son Dakika
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Kahta Hastanesi'nden 2026'da 365 Bin Hasta

Kahta Hastanesi\'nden 2026\'da 365 Bin Hasta
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Kahta Devlet Hastanesi, 2026'nın ilk 6 ayında 364,971 hastaya sağlık hizmeti sundu.

Adıyaman Kahta Devlet Hastanesi, 2026 yılının ilk 6 ayında 364 bin 971 hastaya poliklinik ve acil servis hizmeti verdi.

Kahta Devlet Hastanesi, 2026 yılının ilk yarısında sunduğu geniş kapsamlı sağlık hizmetleri ile dikkatleri üzerine çekti. Bölge halkının sağlık ihtiyaçlarına yanıt veren hastane, 6 ayda 365 bine yakın vatandaşa şifa dağıttı. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla ilçedeki basın mensuplarıyla bir araya gelen Adıyaman'ın Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, hastanenin 2026 yılının ilk 6 ayında ortaya koyduğu sağlık hizmeti performansını ve istatistiki verileri kamuoyuyla paylaştı. Yılın ilk 6 ayında toplamda 364 bin 971 hastaya poliklinik ve acil servis hizmeti verildiğini belirten Başhekim Akel, sağlıkta verimlilik ve erişilebilirlik ilkeleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Acil Servis ve Polikliniklerde Yoğun Mesai Hastanenin verilerine göre, 160 bin 537 hasta poliklinik hizmetlerinden yararlanırken, 204 bin 434 hasta ise acil servislerde sağlık hizmeti aldı. Yatan hasta servislerinde 6 bin 902 vatandaşın tedavisi başarıyla gerçekleştirilirken, MHRS üzerinden 106 bin 712 hasta kabul edildi. Sağlık hizmetlerinde teknolojik imkanların artırılmasıyla birlikte sadece 2 ay önce hizmete giren Anjiyo Ünitesi'nde 61 hastaya başarılı müdahale gerçekleştirildi. Görüntüleme hizmetleri kapsamında 34 bin 59 ultrason, 20 bin 732 bilgisayarlı tomografi ve 16 bin 150 MR çekimi yapıldı. 654 bebeğin dünyaya gelişine tanıklık ettiklerini, bu doğumların 224'ünün sezaryen ile gerçekleştiğine dikkat çeken Başhekim Akel, ayrıca Evde Sağlık Hizmetleri ile 797 hastaya ulaşılarak tedavilerinin ev ortamında devam edildiğini söyledi.

Kahta Devlet Hastanesi'nde 2 bin 557 başarılı ameliyat gerçekleştirilirken, fizik tedavi ünitesinde 13 bin 241 hasta şifa buldu. Diyaliz ünitesinde ise 50 hasta için toplam 2 bin 693 seans düzenli hizmet verildi. Yoğun bakım ünitelerinde 150 genel, 131 yeni doğan yoğun bakım hastası tedavi altına alındı.

Verileri değerlendiren Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Akel, "Kahta Devlet Hastanesi olarak temel hedefimiz, vatandaşlarımıza en kaliteli, güvenli ve hızlı sağlık hizmetini sunmaktır. İlk 6 ayda ortaya çıkan bu veriler, fedakar sağlık çalışanlarımızın büyük emek ve özverisinin bir sonucudur. Hastanemizin fiziki ve teknolojik kapasitesini sürekli geliştirerek vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, toplumun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde önemli bir görev üstlenen tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı da kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Kahta Devlet Hastanesi, Hastane, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kahta Hastanesi'nden 2026'da 365 Bin Hasta - Son Dakika

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