Kalbi delik 9 yaşındaki çocuk, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Kalbi delik 9 yaşındaki çocuk, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlığına kavuştu

14.06.2022 15:54

Kalbi delik 9 yaşındaki çocuk, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlığına kavuştu 4 santimlik kesi ile kalbinde ki delik kapatıldı Antalya'da yaşayan ve doğuştan kalbi delik olan 9 yaşındaki Mustafa Yiğit Kundakçı, Erzurum Şehir Hastanesi'nde 4 santimlik kesiyle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kalbi delik 9 yaşındaki çocuk, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlığına kavuştu

4 santimlik kesi ile kalbinde ki delik kapatıldı

ERZURUM - Antalya'da yaşayan ve doğuştan kalbi delik olan 9 yaşındaki Mustafa Yiğit Kundakçı, Erzurum Şehir Hastanesi'nde 4 santimlik kesiyle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Doğuştan kalbi delik olan 9 yaşında ki Mustafa Yiğit Kundakçı, memleketi Antalya'da ailesi ile birlikte hastalığı için çalmadık kapı bırakmadı. Memleketi Antalya'da 2019 yılında yapılan anjiyoda küçük çocuğun kalbinde ki delik kapanmadı ve açık kalp ameliyatı yapılacağı belirlenmesi üzerine Kundakçı ailesi araştırmalar sonucu Erzurum'a geldi. Bir hafta önce Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi altına küçük çocuk tetkikleri yapıldıktan sonra ameliyata alındı. 4 saat süren kapalı ameliyat yöntemiyle göğsünde 4 santimlik kesi ile küçük çocuğun kalbinde ki delik kapatıldı. Başarılı ameliyat sonrası servise alınan küçük çocuk, Erzurum Şehir Hastanesinde sağlığına kavuştu.

Küçük çocuğun ameliyatının başarılı geçtiğini ifade eden Kalp ve Damar Cerrahisi Doktoru Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Kayğın, "Mustafa Muhammed Yiğit 9 yaşında. Doğuştan kalbinde olan delik nedeniyle başka bir ilden bizim hastanemize geldi. Biz bu hastamıza göğüsten yaklaşık 4 santim bir kesiyle bu doğuştan olan deliğe Doç. Dr. Servet Bey'le birlikte kapattık. Hastamız şu anda post-up ameliyattan sonra 7. günde. İnşallah bir iki gün içinde de taburcu etmeyi planlıyoruz. Her şey yolunda gidiyor. 4 santimlik kesiyle ameliyat oldu. Çünkü geldiği şehirde demişler ki biz bunun iman tahtası dediğimiz göğüsten ameliyat yapılmak zorunda. Buraya geldi ve ekip arkadaşlarımızla birlikte küçük kesiyle ameliyatını tamamladık. Her şey yolunda gidiyor. Bir iki gün içinde de artık hastamıza taburcu edip sıcak memleketine göndereceğiz. Ameliyat 4 saat sürdü. Herhangi bir komplikasyonumuz gelişmedi. Her şey yolunda. Bir sıkıntımız yok" dedi.

Ameliyat için Antalya'dan geldiklerini belirten anne Sebahat Kundakçı, "Antalya'da çok gittik. Her duyduğumuz doktora gittik. Açık olacağı için burayı tercih ettik. Kapalı yöntemli olması için buraya geldik. Yani bir heyecanla geldik. Üzüntüyle girdik, sevinçle çıktık. Şu an iyiyiz. Çok gittim, her duyduğum doktora götürdüm. Babayla da gittik kendim de gittim. Yani çocuk olduğu için 2019 anjiyo oldu Antalya Akdeniz Tıp Fakültesi'nde. Kapanmadı anjiyoda, o yüzden burayı tercih ettik. Erzurum çok güzel, doktorumuz da harika, Hastanemiz de süper. Çok memnunuz" şeklinde konuştu.

Kalp ameliyatı olduğu için heyecanlandığını ifade eden Mustafa Yiğit Kundakçı, "Yani ilk geçirdiğimde biraz heyecanlanmıştım. Sonrasında abimler hiçbir şey olmayacak dedi. O yüzden korkmayarak girdim. Korkmayarak da çıkacağım. İyiyim, hocaları da, hastanede çok iyi" ifadelerini kullandı.

Kalbi delik 9 yaşındaki çocuk, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlığına kavuştu
Kalbi delik 9 yaşındaki çocuk, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlığına kavuştu
Kalbi delik 9 yaşındaki çocuk, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlığına kavuştu
Kalbi delik 9 yaşındaki çocuk, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlığına kavuştu

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kalbi delik 9 yaşındaki çocuk, Erzurum Şehir Hastanesi'nde sağlığına kavuştu - Son Dakika

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