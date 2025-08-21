Kalem Pil Yutan Hasta Endoskopiyle Kurtarıldı - Son Dakika
Sağlık

Kalem Pil Yutan Hasta Endoskopiyle Kurtarıldı

21.08.2025 10:22
Denizli'de, kalem pil yutan 39 yaşındaki hasta endoskopi ile sağlığına kavuştu.

Denizli'de kalem pil yutan hasta endoskopi işlemiyle sağlığına kavuştu.

Kentte yaşayan 39 yaşındaki bir kişi, pil yuttuğunu gerekçesiyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.

Hastanın çekilen röntgeninde, midesinde kalem pil bulunduğu belirlendi.

Gastroenteroloji bölümüne sevk edilen hastanın midesindeki pil endoskopi işlemiyle çıkarıldı.

Operasyonu yapan Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Çelik, özellikle kesici ve delici özelliğe sahip yabancı cisimler ile pil gibi ağır metal içeren maddelerin vücutta uzun süre kalmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını belirtti.

Bu tür vakaları artık açık ameliyata gerek kalmadan çözebildiklerini anlatan Çelik, "Pil gibi yabancı cisimlerin yutulması halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Aksi halde sindirim sisteminde delinme, kanama ve zehirlenme gibi ciddi komplikasyonlar gelişebilir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

