Kalp krizi geçiren 28 yaşındaki hasta, Diyarbakır'a sevk edildi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kalp krizi geçiren 28 yaşındaki hasta, ambulans helikopter ile Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesine sevk edildi.
Kulp ilçesinde, kalp krizi geçiren 28 yaşındaki Abdulgani Yazıcı, Dr. Abdullah Biroğul Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yazıcı, hava yoluyla Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.
Yazıcı'yı alan ambulans helikopter Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesine sevk edildi.
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