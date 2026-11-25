Kalp krizi geçiren 69 yaşındaki erkek hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 69 yaşındaki erkek hastanın kalp krizi geçirdiği belirlendi. İleri tetkik ve tedavisi için talep edilen hava ambulansıyla hasta Malatya'ya sevk edildi.
Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 69 yaşındaki erkek hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 69 yaşındaki H.Y.'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hastanın ileri tetkik ve tedavisinin yapılması amacıyla hava ambulansı talep edildi.
Hasta hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.
Kaynak: İHA
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