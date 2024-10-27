Kalp Krizi Geçiren Adam için Helikopter Seferberliği

Sağlık

Geri sayım başladı! E-Devlet\'e müthiş bir hizmet daha geliyor

İsrail\'de otobüs durağına kamyonla saldırı! Onlarca yaralı var

Tropik fırtına can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 126\'ya yükseldi

Beşiktaş Genel Kurulu\'nda büyük kavga! Yumruklar ve sandalyeler havada uçuştu

Damat, gelini herkesin gözü önünde tekme tokat dövdü

Cem Garipoğlu\'nun mezarındaki sır! Poşetteki kan bir insana ait çıkmadı

Şevval Sam\'a konser için milyonlar ödeyen Tugay bakanlıktan yardım istedi

Kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti

SAMSUN - Samsun'da kalp krizi geçiren 64 yaşındaki şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde ikamet eden Kaşif T.kalp krizi geçirerek Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adamın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Terme ilçesine giderek Kaşif T.'yi alıp Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine götürdü.