Kalp krizi geçiren yaşlı adamın yardımına ambulans helikopter yetişti
SAMSUN - Samsun'da kalp krizi geçiren 64 yaşındaki şahsın yardımına ambulans helikopter yetişti.
Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Terme ilçesinde ikamet eden Kaşif T.kalp krizi geçirerek Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı adamın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi. Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopter Terme ilçesine giderek Kaşif T.'yi alıp Samsun Eğitim Araştırma Hastanesine götürdü.
Son Dakika › Sağlık › Kalp Krizi Geçiren Adam için Helikopter Seferberliği - Son Dakika
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