Şırnak'ta 7 aylık hamile kadın ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi - Son Dakika
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Sağlık

Şırnak'ta 7 aylık hamile kadın ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi

Şırnak\'ta 7 aylık hamile kadın ambulans helikopterle Diyarbakır\'a sevk edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan 7 aylık hamile Şadiye M., kalp çarpıntısı şikayetiyle Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Diyarbakır'daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

11.03.2024 15:07  Güncelleme: 15:10
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde kalp rahatsızlığı yaşayan 7 aylık hamile kadın, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

İlçede yaşayan Şadiye M. (28), kalp çarpıntısı şikayeti ile yakınları tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede ilk müdahalesi yapılan Şadiye M, ileri tetkik ve tedavi için tahsis edilen ambulans helikopterle Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Şırnak'ta 7 aylık hamile kadın ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi - Son Dakika

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