Şırnak\'ta 7 aylık hamile kadın ambulans helikopterle Diyarbakır\'a sevk edildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde kalp rahatsızlığı yaşayan 7 aylık hamile kadın, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.
İlçede yaşayan Şadiye M. (28), kalp çarpıntısı şikayeti ile yakınları tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hastanede ilk müdahalesi yapılan Şadiye M, ileri tetkik ve tedavi için tahsis edilen ambulans helikopterle Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşen İ-PAS'ın 16. toplantısında, çocuk sağlığı ve hastalıklarıyla ilgili en sık karşılaşılan problemler münazara edildi. Toplantıya 160 katılımcı katıldı ve konuşmacılar, güncel bilgileri paylaştılar.
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını temin etmek amacıyla denetimleri yoğunlaştırdı. Özellikle unlu mamuller, et ürünleri ve süt ürünleri gibi tüketimi artan gıda ürünlerinin üretimini ve satışını yapan işletmelerde denetimler gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, karşılaştıkları sorunları il-ilçe müdürlüklerine veya Alo 174 Gıda Hattı'na bildirebilirler.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, ramazan ayında fırın, market, pastane ve kasaplarda denetimler gerçekleştirdi. Toplum sağlığının korunması için gıda zincirinin tüm aşamalarında etkin kontrol ve denetim yapıldığı belirtildi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir çocuğun boğazına şeker kaçması sonucu, fırın çalışanı tarafından uygulanan Heimlich manevrasıyla çocuk kurtarıldı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İşletme çalışanı Recep İslam, çocuğun hareketlerinin garipleştiğini fark ederek müdahale etti ve başarılı bir şekilde çocuğun boğazındaki şekeri çıkardı. İslam, Heimlich manevrasını videolardan öğrendiğini ve herkesin bilmesi gerektiğini vurguladı.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi organ bağışı ekibini başarı belgesi ile ödüllendirdi. Vali Aktaş, organ bağışının önemine vurgu yaparak vatandaşları organ bağışı yapmaya davet etti.
Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden ve bir bacağında rahatsızlık olan Serdar Ortaç yürümekte güçlük çekmeye başladı. Tekerlekli sandalye kullanan Ortaç'ın son hali sevenlerini üzdü.
Sivas'ın Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir inşaatın 10. katında çalışan Afganistan uyruklu asansör işçisi C.M. (34) dengesini kaybederek zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı C.M'yi Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ete ulaşması için kasaplarda denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, işyeri açma ruhsatı, hijyen belgesi, etlerin kalitesi ve muhafaza şartları gibi konuları kontrol ediyor.
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