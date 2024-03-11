Şırnak\'ta 7 aylık hamile kadın ambulans helikopterle Diyarbakır\'a sevk edildi

Kocaeli'de Heimlich manevrasıyla çocuk boğulmaktan kurtuldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir çocuğun boğazına şeker kaçması sonucu, fırın çalışanı tarafından uygulanan Heimlich manevrasıyla çocuk kurtarıldı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İşletme çalışanı Recep İslam, çocuğun hareketlerinin garipleştiğini fark ederek müdahale etti ve başarılı bir şekilde çocuğun boğazındaki şekeri çıkardı. İslam, Heimlich manevrasını videolardan öğrendiğini ve herkesin bilmesi gerektiğini vurguladı.