Sağlık

Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, Medical Point Gaziantep Hastanesi'nde göreve başladı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medical Point Gaziantep Hastanesi, akademisyenlerden oluşan uzman ekibini genişletmeye devam ederek, kadrosuna Prof. Dr. Celkan'ı dahil etti.

Celkan'ın uzmanlık alanları arasında "koroner by-pass cerrahisi", "kalp kapak cerrahisi", "aort cerrahisi", "peliferik damar cerrahisi", "varis tedavisi", "küçük kesiyle yapılan minimal invaziv", "kalp kapak ve koroner by-pass cerrahisi" ve "doğuştan gelen bazı kalp hastalıklarının cerrahisi" bulunuyor.