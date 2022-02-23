Kalp yetmezliği olan hastanın aynı anda hem kalp kapağı hem de, kalp damarı değiştirildi - Son Dakika
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Kalp yetmezliği olan hastanın aynı anda hem kalp kapağı hem de, kalp damarı değiştirildi

23.02.2022 15:20

Kalp yetmezliği olan hastanın aynı anda hem kalp kapağı hem de, kalp damarı değiştirildiNEVŞEHİR Nevşehir Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları tarafından tek ameliyatta ciddi kalp yetmezliği olan hastanın sorunlu olan bir kalp kapağı değiştirildi, diğer kalp kapağı onarıldı ve...

Kalp yetmezliği olan hastanın aynı anda hem kalp kapağı hem de, kalp damarı değiştirildi

NEVŞEHİR Nevşehir Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları tarafından tek ameliyatta ciddi kalp yetmezliği olan hastanın sorunlu olan bir kalp kapağı değiştirildi, diğer kalp kapağı onarıldı ve tıkalı olan kalp damarları değiştirildi.

Kalp Damar Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Hüseyin Erkan, Op. Dr Fırat Durna, Op. Dr Barış Mardin, ve Anestezi Uzmanları Uzm. Dr. Zehra Sarıkuş ve Uzm. Dr. Buket Kapçak ve Ameliyat ekibinin katıldığı ameliyat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve hasta sağlıklı bir şekilde taburcu edildi. Nevşehir'de ilk defa yapılan ameliyat ile sağlığına kavuşan Ümmühan Afşar yaptığı açıklamada "yaklaşık 10 yıldır bunaltı rahatsızlığım vardı. Bir çok doktora gittim fakat tedavi olamadım. En sonunda Nevşehir Devlet Hastanesi Kalp bölümüne müracaat ettim. Burada doktorlar bana ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Bende kabul ettim. Şu an çok iyiyim. Allah Devletimize zarar vermesin" şeklinde konuştu.

Op. Dr. M. Hüseyin Erkan da, "Ümmühan Afşar isimli hastamız nefes darlığı şikayeti ile kalp damar cerrahi kliniğimize başvurdu. İlk gelişinde ciddi kalp yetmezliği semptomları mevcuttu. Yapılan tetkikler ve görüntüleme incelemeleri sonucunda hastamızın kalp kapaklarında ileri derece de kaçak ve kalbi besleyen damarlarda darlık tespit edildi ve ameliyat kararı alındı. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra hasta açık kalp ameliyatına alındı. Yaklaşık 5 saat süren operasyonla hastamızın bir kapağı (mitral) değiştirildi, diğer bir kapağı (trikuspit) tamir edildi ve tıkalı damarına bypass yapıldı. Ameliyattan sonra bir süre yoğun bakımda takip edilen hasta daha sonra servise alındı. Genel durumu iyi olan hastamız şifa ile taburcu edildi." dedi.

Kalp yetmezliği olan hastanın aynı anda hem kalp kapağı hem de, kalp damarı değiştirildi
Kalp yetmezliği olan hastanın aynı anda hem kalp kapağı hem de, kalp damarı değiştirildi
Kalp yetmezliği olan hastanın aynı anda hem kalp kapağı hem de, kalp damarı değiştirildi

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Devlet Hastanesi, Ameliyat, Nevşehir, Kalp, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kalp yetmezliği olan hastanın aynı anda hem kalp kapağı hem de, kalp damarı değiştirildi - Son Dakika


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