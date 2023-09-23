Kanada, Üroloji Profesörüne Vize Vermeyerek Tepki Çekti - Son Dakika

Kanada, Üroloji Profesörüne Vize Vermeyerek Tepki Çekti

Kanada, Üroloji Profesörüne Vize Vermeyerek Tepki Çekti
Son Güncelleme: 23.09.2023 18:26

Kocaeli Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cüneyd Özkürkçügil, davet edildiği Kanada'da gerçekleştirilecek uluslararası tıp kongresi için vize başvurusunda bulundu. Ancak vize talebi onaylanmayan Özkürkçügil, bu duruma tepki göstererek üzüntüsünü dile getirdi. Özkürkçügil, Kanada'nın kendisine vize vermemesinin ülkemize karşı bir muamele olduğunu düşündüğünü belirtti.

KOCAELİ Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cüneyd Özkürkçügil'e uluslararası tıp kongresine katılmak için gideceği Kanada tarafından vize verilmedi. Kanada tarafından vize verilmemesine tepki gösteren Özkürkçügil, "Ülkemin içine düşürüldüğü bu durumdan dolayı çok üzgünüm, hiç hak etmediğimiz bu muamelenin bir cevabı olduğunu görmeden Allah bana ölüm nasip etmesin" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cüneyd Özkürkçügil, davet edildiği Kanada'da gerçekleştirilecek uluslararası tıp kongresi için vize başvurusunda bulundu. 3 aydan fazla süre geçmesine rağmen Özkürkçügil'in vize talebi onaylanmadı. Özkürkçügil, vize talebine yanıt gelmemesi nedeniyle tüm programlardan çıkarıldığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu.

'BİR CEVABI OLDUĞUNU GÖRMEDEN ALLAH BANA ÖLÜM NASİP ETMESİN'

ICS (International Continence Society) Developing World bilimsel komitesine seçilen Türkiye'den ikinci hekim olan Prof. Dr. Özkürkçügil, sosyal medya hesabı üzerinden Kanada'nın kendisine vize vermemesine tepki göstererek, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında ülkemi ve yaşadığım kenti uluslararası tıp kongresinde, birden çok görevle temsil etme onuruna sahip olmuşken, 3 aydan fazla bir sürede onaylanmayan Kanada vizesinden dolayı bu görevleri yerine getiremeyeceğimi kongre sekretaryasına bildirdim. Üstelik uçak biletlerim, otel masraflarım dahil tüm masraflar da çöpe gitti. Katılamadığım için de tüm programlardan çıkarılmak durumunda kaldım. Bu görevleri bana veren bilim insanlarını da çok zor durumda bırakmanın büyük üzüntüsü içindeyim. Ülkemin içine düşürüldüğü bu durumdan dolayı çok üzgünüm, hiç hak etmediğimiz bu muamelenin bir cevabı olduğunu görmeden Allah bana ölüm nasip etmesin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Kanada, Üroloji Profesörüne Vize Vermeyerek Tepki Çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanada, Üroloji Profesörüne Vize Vermeyerek Tepki Çekti - Son Dakika
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