Sağlık

Sağlık çalışanlarından kanser hastalarına moral konseri

İZMİR - İzmir'de sağlık çalışanları, onkoloji servisinde tedavi gören kanser hastalarına moral konseri verdi.

Tedavi gören kanser hastalarına moral vermek amacıyla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Türk Halk Müziği korosu tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Onkoloji ve Kemoterapi Ünitesi'nde tedavi gören kanser hastalarına konser verildi. Aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu müzik grubu tarafından hastalara şarkılar söylendi. Eğlenceli zaman geçiren hastalar hem moral depoladı hem de göbek attı. Hastanedeki sağlık çalışanlarının da eşlik ettiği programda hastaların mutluluğu yüzlerinden okundu. Koronun seslendirdiği eserlere dinleyiciler de eşlik etti.

"Hastalarımıza pozitif yansıma olacağını düşünüyoruz"

Programa dair konuşan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Sinem Albayrak, "Kemoterapi ünitemizde tedavi alan onkoloji hastalarımızın moral ve motivasyonu için çeşitli etkinlikler düzenlemekteyiz. Bu sene de yeni yıla girerken hastanemiz Türk Halk Müziği Korosu eşliğinde hastalarımızla buluştuk. Hastalarımızın tedavisine bir katkı ve pozitif yansıma olacağını düşünüyoruz. Hep beraber yeni yılı kutlayarak güzel bir zaman geçirdik. Hastalarımız zor bir tedavi sürecinden geçiyor. Onkoloji uzun bir tedavi yöntemi. Moralleri sağlıklarındaki gerileme hissiyle birlikte bozuluyor. Amacımız, hastaların bu ilaçlarla birlikte hastalığı yenmelerine yardımcı olmak. Psikolojik olarak destek olmak amaçlı biz de etkinlikler düzenliyoruz. Müzikler çalındı, şarkılar söylendi. Hastalar eşlik etti. Onlar için de güzel bir zaman oldu. Bizler de mutlu olduk" diye konuştu.

"Onkoloji hastaları bizler için daha kıymetli"

Başka kliniklerde de bu tarz etkinlikler yapıldığını kaydeden Albayrak, sözleri şöyle sürdürdü:

"Onkoloji hastaları bizler için daha kıymetli. Fiziksel bedenlerinin sağlığı yanında ruhsal sağlık da hepimiz için önemli. Her ikisi bir arada, onların tedavi süreçlerini hem kolaylaştıracak hem de hızlandıracak, daha çabuk yanıt alınacak."