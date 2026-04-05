Kanser Taramaları Hayat Kurtarıyor

Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, kanser taramasıyla erken tanının hayat kurtardığını söyledi.

Erşan, AA muhabirine, kanserin, kalp damar hastalıklarından sonra dünyada ve Türkiye'de ölümlere en fazla sebep olan ikinci hastalık olduğunu belirtti.

Türkiye'de yılda yaklaşık 250 bin kişiye kanser vakası teşhisi konulduğunu anlatan Erşan, kanserlerin yüzde 90'ının çevresel sebepler, yüzde 10'unun ise genetik faktörlere dayandığını ifade etti.

Erşan, kansere neden olan faktörler hakkında bilgi vererek, "Kanser türlerinin her birinin kendine özgü risk faktörleri söz konusu. Bunların başında tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, hareketsiz yaşam, stres, radyasyon ve kimyasal maddelere maruziyet, beslenme alışkanlıkları gibi etkenler görülmektedir." dedi.

Kanser türlerine yönelik tarama programları yapıldığına dikkati çeken Erşan, meme, kalın bağırsak, rahim ağzı kanserlerine yönelik tarama faaliyetlerinin ücretsiz yapıldığını aktardı.

Mehmet Erşan, erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı olarak insanların hasta olmadan evvel onların sağlığını korumak noktasında çalışma yapıyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezleri de bu manada çok anlamlı işlerin yürütüldüğü alanlar. Aile hekimlerimizin yönlendirdiği veya vatandaşlarımızın birebir kendi istekleriyle müracaat ettiği, sağlıklarını korumak adına faaliyet gösteren alanlarımız. Beslenme danışmanlığından psikolojik danışmanlığa, fiziksel aktiviteyle ilgili faaliyetlerden sigara bırakma, bağımlılıkla mücadeleyle ilgili alanlara kadar çok çeşitli faaliyetler burada yürütülmekte. Kanser taramaları da yine bunların arasında yer almakta. Biz 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası sebebiyle bir dizi etkinlik de yapıyoruz. Buradaki amacımız vatandaşlarımızda kanserle ilgili farkındalık oluşturmak, bu alandaki sağlık hizmetlerini tanıtmak ve kanser taramalarına katılımı artırmak."