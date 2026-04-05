Kanser Taramaları Hayat Kurtarıyor
Kanser Taramaları Hayat Kurtarıyor

05.04.2026 10:21
Kayseri İl Sağlık Müdürü Erşan, erken tanının önemini vurguladı ve ücretsiz kanser taramalarını anlattı.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, kanser taramasıyla erken tanının hayat kurtardığını söyledi.

Erşan, AA muhabirine, kanserin, kalp damar hastalıklarından sonra dünyada ve Türkiye'de ölümlere en fazla sebep olan ikinci hastalık olduğunu belirtti.

Türkiye'de yılda yaklaşık 250 bin kişiye kanser vakası teşhisi konulduğunu anlatan Erşan, kanserlerin yüzde 90'ının çevresel sebepler, yüzde 10'unun ise genetik faktörlere dayandığını ifade etti.

Erşan, kansere neden olan faktörler hakkında bilgi vererek, "Kanser türlerinin her birinin kendine özgü risk faktörleri söz konusu. Bunların başında tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı, hareketsiz yaşam, stres, radyasyon ve kimyasal maddelere maruziyet, beslenme alışkanlıkları gibi etkenler görülmektedir." dedi.

Kanser türlerine yönelik tarama programları yapıldığına dikkati çeken Erşan, meme, kalın bağırsak, rahim ağzı kanserlerine yönelik tarama faaliyetlerinin ücretsiz yapıldığını aktardı.

Mehmet Erşan, erken teşhisin hayat kurtardığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı olarak insanların hasta olmadan evvel onların sağlığını korumak noktasında çalışma yapıyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezleri de bu manada çok anlamlı işlerin yürütüldüğü alanlar. Aile hekimlerimizin yönlendirdiği veya vatandaşlarımızın birebir kendi istekleriyle müracaat ettiği, sağlıklarını korumak adına faaliyet gösteren alanlarımız. Beslenme danışmanlığından psikolojik danışmanlığa, fiziksel aktiviteyle ilgili faaliyetlerden sigara bırakma, bağımlılıkla mücadeleyle ilgili alanlara kadar çok çeşitli faaliyetler burada yürütülmekte. Kanser taramaları da yine bunların arasında yer almakta. Biz 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası sebebiyle bir dizi etkinlik de yapıyoruz. Buradaki amacımız vatandaşlarımızda kanserle ilgili farkındalık oluşturmak, bu alandaki sağlık hizmetlerini tanıtmak ve kanser taramalarına katılımı artırmak."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...

23:20
İran’dan “ABD kendi askerlerini bombaladı“ iddiası
İran'dan "ABD kendi askerlerini bombaladı" iddiası
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
