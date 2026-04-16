Kanser Tedavisi Başarıyla Tamamlandı

16.04.2026 18:28
Hastane personeli Tülay Tuncer, onkoloji tedavisinin ardından balonlarla taburcu edildi.

Mersin Üniversitesi Hastanesi'nde kanser tedavisi başarıyla tamamlanan hastane personeli kadın, çalışma arkadaşlarınca gökyüzüne bırakılan balonlarla taburcu edildi.

Hastanenin onkoloji bölümünde sekreter olarak görev yapan Tülay Tuncer'e, geçen yıl haziran ayında multipl miyelom (ilik kanseri) tanısı konuldu.

Tuncer, ilik naklinin ardından yaklaşık 10 ay süren tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

Çalışma arkadaşları, taburcu edilen Tuncer'e sürpriz yaparak hastane önünde gökyüzüne balon bıraktı.

Tuncer, AA muhabirine, taburcu edildiği için mutlu olduğunu anlattı.

Taburcu edildiği sırada arkadaşlarının organize ettiği etkinliğin kendisi için sürpriz olduğunu dile getiren Tuncer, "Sağ olsunlar beni bir an bile yalnız bırakmadılar. Hematoloji bölümündeki tüm ekibi ve hocalarıma teşekkür ediyorum, iyi ki varlar." dedi.

Kaynak: AA

