Kanser Tümörleri Kapalı Cerrahiyle Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Kanser Tümörleri Kapalı Cerrahiyle Alındı

Kanser Tümörleri Kapalı Cerrahiyle Alındı

57 yaşındaki hastaya, kalın bağırsak kanseri nedeniyle kapalı cerrahi müdahale yapıldı.

09.01.2025 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yoğun kanama şikayetiyle başvuran ve kalın bağırsağında 2 tümör tespit edilen erkek hasta, kapalı cerrahi müdahaleyle sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastanenin acil servisine yoğun rektal kanama şikayetiyle giden 57 yaşındaki Bülent Avcı'nın kalın bağırsağında, tetkik ve tahliller sonucu kötü huylu 2 tümör bulunduğu belirlendi.

Op. Dr. Mehmet Emin Gönüllü tarafından operasyona alınan ve açık cerrahinin aksine "laparoskopik low anterior rezeksiyon" adlı kapalı cerrahi tekniğiyle müdahale edilen Avcı'nın kalın bağırsağındaki tümörler, başarıyla çıkarıldı.

Açıklamada ameliyata ilişkin görüşlerine yer verilen Op. Dr. Gönüllü, yüksek çözünürlüklü kameralar yardımıyla gerçekleştirilen söz konusu tekniğin "minimal invaziv cerrahi" kapsamına girdiğini, düşük enfeksiyon ve fıtık riskine sahip yöntemin daha az kesi sayesinde hızlı iyileşme sağladığını belirtti.

Modern tıp teknolojilerinin kanser cerrahisinde sağladığı avantajlara dikkati çeken Gönüllü, "Ameliyat sırasında tümörlü bölgeleri sağlıklı dokulara zarar vermeden çıkarma şansı buluyoruz. Böylece sindirim sisteminin işlevselliği korunuyor. Hastamızın en kısa sürede sağlığına kavuşması için tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Kalın Bağırsak Kanseri, bilecik, Hastane, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Kanser Tümörleri Kapalı Cerrahiyle Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 06:26:56. #1.11#
SON DAKİKA: Kanser Tümörleri Kapalı Cerrahiyle Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.