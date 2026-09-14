Kanserde erken teşhisin önemi anlatıldı

Sinop'un Erfelek ilçesinde Halk Sağlığı Haftası kapsamında vatandaşlar ve hastane personeli, kanserde erken teşhis ve tarama programları hakkında bilgilendirildi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" temasıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Erfelek Şehit Dr. Mehmet Turan Yazlak İlçe Devlet Hastanesi ile Erfelek Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğinde düzenlenen çalışmalarda, sağlık personeli tarafından vatandaşlara ve hastane çalışanlarına broşür dağıtıldı.

Etkinlikte kanserde erken teşhisin önemi, düzenli sağlık kontrolleri ve kanser tarama programları hakkında bilgi verildi. Vatandaşlara sağlık kontrollerini ertelememeleri ve önerilen taramaları ihmal etmemeleri çağrısında bulunuldu.