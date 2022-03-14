Kansere yakalandı pes etmedi sanatla hayata tutundu - Son Dakika
Üye Girişi

Kansere yakalandı pes etmedi sanatla hayata tutundu

14.03.2022 10:15

Kansere yakalandı pes etmedi sanatla hayata tutunduMALATYA Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki kanser hastası Garip Aslan yonttuğu taş ve ahşaplara şekil vererek hayata tutundu.

Kansere yakalandı pes etmedi sanatla hayata tutundu

MALATYA Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki kanser hastası Garip Aslan yonttuğu taş ve ahşaplara şekil vererek hayata tutundu.

Akçadağ ilçesine bağlı Küçükkürne Mahallesi'nde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Garip Aslan'a 12 yıl önce cilt kanserinin bir türü olan Melanom (Malign Melanom) teşhisi kondu. Kentte çeşitli hastanelerde belirli aralıklarla tedavi görev Aslan bir yandan tedavisine devam ederken diğer taraftan ise evinin bir odasını atölyeye çevirerek taş ve ahşap çalışmalarıyla minyatür eserler yapmaya başladı.

Tedavi sürecinde konuşma yetisini kaybeden Garip Aslan'ın hastalığın olumsuz psikolojisinden uzaklaşmak için kendini taş ve ahşap çalışmalarına yönelttiğini kaydeden yeğeni Fuat Aslan, "Amcam 12 yıl önce bir kanser türü olan olan Melanom (Malign Melanom) hastalığına yakalandı. Amcam hastalığa yakalandığı günden beri evinin bir odasında oluşturduğu bölgede uğraş olsun diye taşları oyarak cami, kül tablası, gemi gibi eserleri yapıyor" diye konuştu

Kansere yakalandı pes etmedi sanatla hayata tutundu
Kansere yakalandı pes etmedi sanatla hayata tutundu
Kansere yakalandı pes etmedi sanatla hayata tutundu

YORUMLAR
500
Putin'in savaş kararının arkasındaki sebebin yaşadığı sağlık sorunları olduğu iddia edildi Putin'in savaş kararının arkasındaki sebebin yaşadığı sağlık sorunları olduğu iddia edildi Develi Belediyespor ligi lider tamamladı Develi Belediyespor ligi lider tamamladı

Malatya, Akçadağ, Kanser, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kansere yakalandı pes etmedi sanatla hayata tutundu - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Almanların iki yüzlülüğü! Karabağ'da "katil" olan Türk SİHA'ları, Ukrayna'da "umudun silahı" oldu
10:08 Ukrayna Müftüsü Şeyh Said İsmailov, orduya katıldı: Kiev'i savunuyor!
10:05 Yargı'da dün akşam neler oldu? Ceylin ve Ilgaz arasında büyük bir tartışma yaşandı
10:04 Adı Sevgi dizisi son bölümde neler oldu? Elif, Zeynep'i himayesine alıyor
09:50 Teşkilat dizisi dün akşam izleyiciyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
09:47 Grup kurarak seçime girme hayalleri suya düşüyor! AK Parti ve MHP yeni kanun tasarısını bugün duyuracak!
09:29 Akaryakıt ürünlerine ilk indirim yapıldı! Fiyatları 2 lira 29 kuruş düştü!
09:15 Rusya Instagram'ı engelledi: 60 milyona yakın Rus kullanıcısı var
09:15 Rusya'nın silahları bitiyor! ABD, Çin'e üstü kapalı uyarı yaptı
09:13 Letonya Savunma Bakanı'ndan SİHA açıklaması: 6 aylığına kendi semalarımızda test edelim!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 10:23:10. #1.12#
SON DAKİKA: Kansere yakalandı pes etmedi sanatla hayata tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement