Kapadokya'da doğa tıbbı uygulamalı anlatıldı: "Yanınızdaki malzemeler ile hayat kurtarabilirsiniz" - Son Dakika
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Kapadokya'da doğa tıbbı uygulamalı anlatıldı: "Yanınızdaki malzemeler ile hayat kurtarabilirsiniz"

06.03.2022 15:37

Kapadokya'da doğa tıbbı uygulamalı anlatıldı: "Yanınızdaki malzemeler ile hayat kurtarabilirsiniz"NEVŞEHİR Türkiye Acil Tıp Derneği Doğa Tıbbı üyeleri eğitimlerine Kapadokya'da uygulamalı olarak devem etti.

Kapadokya'da doğa tıbbı uygulamalı anlatıldı: "Yanınızdaki malzemeler ile hayat kurtarabilirsiniz"

NEVŞEHİR Türkiye Acil Tıp Derneği Doğa Tıbbı üyeleri eğitimlerine Kapadokya'da uygulamalı olarak devem etti.

Türkiye genelinden 50'ye yakın uzman doktorun katıldığı eğitim, Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyündeki, Gomeda Vadisinde yapıldı. Gomeda Vadisi'nde trekking yapan uzman katılımcılar, kırık, yanık, travma gibi doğada acil müdahale gerektiren konularda eğitim aldı. Yeditepe Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi, Doğa Tıbbı Çalışma Grubu Başkanı Mustafa Feridun Çelik, çok basit yöntemlerle ve müdahalelerle hayat kurtarılabildiğini söyledi. Çelik, "Doğaya gelen insan sayısı her geçen gün artıyor. Zaman zaman düşme, çığ gibi olaylar yaşanıyor. Yürüyüş bastonu, sırt çantası, streç filmle inanılmaz işler yapılabiliyor. Bu eğitimdeki amacımız acil tıp uzmanlarına doğal ortamlardaki müdahaleleri öğretmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinliğin koordinatörü ve Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop da ülke genelinde çok sayıda şehirden 50 kişilik uzman doktor ve akademisyenin eğitim programına katıldığını belirtti. Altıntop, "Bu uzun parkurlarda kırık, yaralanma, yanık, göğüs travması gibi bir durumla karşılaşması halinde, ambulansın ulaşamayacağı bir yerde sahada acil müdahaleyi öğretiyoruz. Amacımız, doğal alanda hayat kurtarmaktır. Hastanelerdeki uzman doktorlarımızı sahaya götürüyoruz ve olumsuzluğun yaşanması muhtemel olduğu yerlerde müdahale yöntemlerini uygulamalı olarak anlatıyoruz" dedi.

Kapadokya'da doğa tıbbı uygulamalı anlatıldı: Yanınızdaki malzemeler ile hayat kurtarabilirsiniz
Kapadokya'da doğa tıbbı uygulamalı anlatıldı: Yanınızdaki malzemeler ile hayat kurtarabilirsiniz
Kapadokya'da doğa tıbbı uygulamalı anlatıldı: Yanınızdaki malzemeler ile hayat kurtarabilirsiniz

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Doktorlar, Kapadokya'da 'doğada acil müdahale eğitimi' aldı Doktorlar, Kapadokya'da 'doğada acil müdahale eğitimi' aldı Doktorlar Erciyes'te iglo yapıp doğada kalma becerilerini geliştirdi Doktorlar Erciyes'te iglo yapıp doğada kalma becerilerini geliştirdi

Kapadokya, Türkiye, Ürgüp, 112, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kapadokya'da doğa tıbbı uygulamalı anlatıldı: 'Yanınızdaki malzemeler ile hayat kurtarabilirsiniz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapadokya'da doğa tıbbı uygulamalı anlatıldı: "Yanınızdaki malzemeler ile hayat kurtarabilirsiniz" - Son Dakika
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