Kapalı Ameliyatla 2,5 Kilogramlık Miyom Alındı - Son Dakika
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Sağlık

Kapalı Ameliyatla 2,5 Kilogramlık Miyom Alındı

Kapalı Ameliyatla 2,5 Kilogramlık Miyom Alındı

İzmir'de, ameliyat korkusu nedeniyle 5 yıl yaşayarak rahminde 2,5 kg'lık miyom bulunan hastaya kapalı ameliyat yapıldı.

13.05.2025 11:34
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İzmir'de ameliyat korkusu nedeniyle 5 yıldır rahminde 2,5 kilogramlık miyomla yaşayan hasta, fazla kiloları nedeniyle yapılması zor olan kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Menemen'de yaşayan 55 yaşındaki Ayşen Çakır, 5 yıl önce karnında şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Rahminde iri miyom olduğu tespit edilen hastaya doktorları açık ameliyat önerdi.

Şeker ve tansiyon hastası olduğu için ameliyat olmaya korkan Çakır'a ağrılarının azaltması için ilaç tedavisi uygulandı. Şikayetleri her geçen gün artan, yürümekte zorluk çekmeye başlayan Çakır, 15 gün önce Çiğli ilçesinde bulunan Özel Can Hastanesi'ne başvurdu.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doç. Dr. Cenk Mustafa Güven, yaklaşık 2,5 kilogram ağırlığındaki bir miyomun rahmi sardığını tespit etti. Hasta, kapalı yöntemle yapılan 1,5 saatlik ameliyatla miyomdan açık yara olmadan kurtuldu.

"Doktorlarım kilolu olduğum için 'açık ameliyat' diyordu"

Ayşen Çakır, AA muhabirine, açık ameliyat olmaktan korktuğu için rahmindeki miyomun her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

Karnındaki şişlik nedeniyle son aylarda yürümekte zorluk çektiğini belirten Çakır, "İri miyom teşhisi konuldu. Doktorlarım kilolu olduğum için 'açık ameliyat' diyordu. Kapalı ameliyata hiçbir doktor yanaşmıyordu. Bu hastaneye geldim. Tetkiklerim yapıldı. Miyomum iriydi, kendim kiloluydum. Doktor bey öyle güzel konuştu ki o rahatlıkla ameliyata girdim." dedi.

Çakır, kapalı ameliyatın ardından 24 saat hastanede kaldığını, taburcu edilmesinin ardından yaşamına kaldığı yerden ağrısız bir şekilde devam ettiğini kaydetti.

Rahminden 2,5 kilogramlık miyomun çıkarıldığını duyduğunda çok şaşırdığını anlatan Çakır, "Daha rahatım şimdi. Ne hastanede ne de hastane sonrası ağrı çektim. 2,5 kilogram, iri bir miyommuş." diye konuştu.

"6 aylık gebeliğe benzeyen bir tümördü"

Doç. Dr. Cenk Mustafa Güven de hastalarına başvurduklarında kapalı ameliyatla ilgili ayrıntılı bilgi verdiklerini söyledi.

Ameliyatta hastanın karnında küçük 3 kesi yaptıklarını ifade eden Güven, şunları söyledi:

"Rahmin vücutla irtibatını ortadan kaldırdık. Rahmi bütün olarak aldık çünkü kitle rahmi kaplamıştı. Kitle dışında rahim organı kalmamıştı. Rahim ve kitle bir bütün hale gelmişti. Dışarıdan bakılınca 6 aylık gebeliğe benzeyen, neredeyse göbek deliğine kadar uzanan bir tümördü. 2,5 kilograma yakın bir ağırlıktı. Bu, kapalı yöntemle çıkartılmış miyomlar ve rahimler açısından uluslararası literatüre girecek kadar büyüktü."

Güven, Çakır'ın karnından çıkarılan kitlenin ardından vücut fonksiyonlarının normale döndüğünü aktardı.

Toplumda kapalı ameliyatlarla ilgili yanlış bilgilerin bulunduğunu kaydeden Güven, "Çok büyük miyom ve rahimlerin kapalı ameliyatla alınamayacağı, daha önce cerrahi geçiren kişilerde kapalı ameliyatın yapılamayacağı, yapışık kitlelerin alınamayacağı gibi yanlış bir algı var. Usta ellerde kapalı ameliyatın hiçbir sınırı bulunmamakta." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Kapalı Ameliyatla 2,5 Kilogramlık Miyom Alındı - Son Dakika

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