Karabiga'nın özel ismi Ali Fahri'nin gözlerinde yeniden umut ışığı - Son Dakika
01.05.2026 10:40  Güncelleme: 10:41
Karabiga'da yaşayan özel gereksinimli Ali Fahri Koyun, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi'nin girişimleriyle Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Gerçekleştirilen operasyonun ardından iyileşme sürecine giren Ali Fahri, ailesiyle birlikte Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi'yi ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Duygusal anların yaşandığı ziyarette, ailenin mutluluğu ve Ali Fahri'nin yüzündeki umut dolu ifade yüreklere dokundu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Ahmet Elbi, "Karabiga'mızın güzel yürekli evladı Ali Fahri kardeşimizin gözlerine yeniden ışık olmasına vesile olmak bizim için büyük bir mutluluk. Onun sağlığına kavuşması, hayata daha aydınlık bakması her şeyden kıymetli. Ailesinin samimi ziyareti bizleri çok duygulandırdı ancak asıl teşekkür, Ali Fahri'nin yeniden umutla bakan gözlerinde saklı" ifadelerini kullandı.

Başkan Elbi, dayanışma ve gönül belediyeciliğinin önemine vurgu yaparak, "Bizler her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim Ali Fahri'ye sağlık ve şifa versin, mutluluğu daim olsun" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, Sağlık, Son Dakika

