Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine ultrasonografi cihazı alındı - Son Dakika
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Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine ultrasonografi cihazı alındı

25.04.2022 17:08
Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine ultrasonografi cihazı alındı

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi, bölge halkına ultrasonografi uygulamasıyla yeni hizmet sunduklarını bildirdi.

Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Taylan Çebi, bölge halkına ultrasonografi uygulamasıyla yeni hizmet sunduklarını bildirdi.

Çebi, yaptığı yazılı açıklamada, cihazın hastanede işler hale gelmesinde emeği ve desteği olan Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi idaresine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Ultrasonografi cihazı bildiğimiz üzere Sağlık Bakanlığımıza bağlı ağız ve diş sağlığı merkezlerinde ve hastanelerinde bulunmuyor. Yani aslında bir nevi Bakanlığa bağlı hastaneler arasında Türkiye'de bir ilki Karabük'te hizmete sunuyoruz. Bu hizmetimizle beraber daha nitelikli teşhis ve ileri düzey tedavilerimizde kalite farkımız doğacaktır."

Çebi, cihazın bölge halkına hayırlı olmasını temenni etti.

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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karabük, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine ultrasonografi cihazı alındı - Son Dakika


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