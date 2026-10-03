Karabük'te "1. Karabük Nöroşirürji Öğrenci Sempozyumu" düzenleniyor - Son Dakika
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Karabük'te "1. Karabük Nöroşirürji Öğrenci Sempozyumu" düzenleniyor

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Karabük Üniversitesinde (KBÜ) "1. Karabük Nöroşirürji Öğrenci Sempozyumu" gerçekleştiriliyor.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) "1. Karabük Nöroşirürji Öğrenci Sempozyumu" gerçekleştiriliyor.

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda, geçen yıl hayatını kaybeden Prof. Dr. Mahmut Gazi Yaşargil anısına KBÜ, Türk Nöroşirürji Derneği ve derneğin Genç Nöroşirürjiyenler Kurulunca gerçekleştirilen sempozyumda, akademisyenler ile uzmanlar, bilgi ve klinik deneyimlerini paylaştı.

Programa katılan Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, AA muhabirine, Yaşargil'in izinde düzenlenen bu tür organizasyonların genç hekimlere yol göstermesi açısından önem taşıdığını söyledi.

Sempozyumu kendi öğrencisinin organize etmesinden ve Yaşargil'in öğrencisi olarak programa katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Aydın, "Umarım genç doktorlara, genç beyin cerrahlarına ışık olur. Organizasyonu yapanları yürekten tebrik ediyorum." dedi.

KBÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı ve Sempozyum Genel Sekreteri Doç. Dr. Aydın Sinan Apaydın da sempozyumu Karabük'te ilk kez düzenlediklerini ifade etti.

Yoğun katılımla gerçekleşen sempozyuma yurt dışından 2, Türkiye'nin farklı illerinden ise yaklaşık 50 akademisyenin katıldığını aktaran Apaydın, şunları kaydetti:

"Tıp fakültesi öğrencilerimize yeni ufuklar açabilmek, yeni işbirlikleri ve çevreler edinmelerini sağlamak amacıyla bu toplantıyı organize ettik. Bu sempozyumu her yıl geleneksel olarak sürdürmek istiyoruz. Akademik sunumların yanı sıra öğrencilerimize özel yaklaşık 20 atölye çalışmamız ve Safranbolu ile kentimizi kapsayan sosyal programlarımız olacak."

Programda, Türk Nöroşirürji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlker Solmaz, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Murad Bavbek ve Sempozyum Öğrenci Temsilcisi Elvin Saraç da konuşma yaptı.

Sempozyum, yarın düzenlenecek atölyeler ve sosyal etkinliklerin ardından sona erecek.

Kaynak: AA
KarabükSağlıkSon Dakika

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