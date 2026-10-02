Karabük\'te taksici Ramazan Aykutlu, Sağlık Bakanı\'nın çağrısına uyup sigarayı bıraktı

Karabük'te yaşayan taksici Ramazan Aykutlu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun taksi durağını ziyareti sırasında yaptığı sigarayı bırakma çağrısına uyarak bağımlılığından kurtuldu.

Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun 10 Temmuz'da gerçekleştirdiği Karabük ziyaretinde taksi durağındaki esnafla sigarayı bırakmaları konusunda yaptığı görüşmenin ardından "Yerinde Sigara Bırakma Polikliniği Hizmeti" başlatıldı.

Bakan Memişoğlu'nun talimatı ve İl Sağlık Müdürlüğünün organizasyonuyla Bayır Mahallesi'ndeki Emniyet Taksi Durağı'nda hayata geçirilen uygulamayla taksicilere sigaranın zararları anlatıldı, bırakma sürecinde izlenecek yöntemler konusunda danışmanlık verildi.

Doktor Mehmet Furkan Kopal ve sağlık ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmada muayene ve tetkikler yapılırken, ihtiyaç duyanlara ücretsiz ilaç, psikolog, diyetisyen ve sosyal çalışmacı desteği sağlandı.

Bakan Memişoğlu'nun çağrısına uyarak uygulamadan faydalanan 48 yaşındaki taksici Ramazan Aykutlu, 20 yaşından beri aralıklarla içtiği sigarayı bıraktı.

"Çocuklarımın bana karşı davranışları da beni teşvik etti"

Ramazan Aykutlu, AA muhabirine, Bakan Memişoğlu'nun durağı ziyareti sırasında arkadaşlarıyla sigarayı bırakmaları için konuştuğunu söyledi.

Memişoğlu'nun sigarayı bırakma konusundaki hassasiyetini bildiğini dile getiren Aykutlu, "Arkadaşlar işten dolayı sağlık merkezine gidemediklerini söylemiş. Allah razı olsun Bakanımız Dr. Furkan Bey'i yönlendirdi. O da 3-4 sefer durağımıza geldi ve bizlerle görüştü. Ben bırakabildim, Allah'a şükürler olsun. Teşekkürler Bakanımıza." diye konuştu.

Sigarayı bırakma konusunda kendisine yardımcı olan doktor Mehmet Furkan Kopal'a da teşekkür eden Aykutlu, şunları kaydetti:

"Ne yapacağımız, nasıl bırakacağımız, nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda yönlendirdi bizi. Neticede bıraktık. 20 yaşından beri aralıklı olarak sigara kullanıyordum. Artık arabam ve kendim sigara kokmuyorum. Sersemlik vardı, sersemliği attım üzerimden. Kızlarım artık 'baba' diyor. Önceden sigara içerken isimsiz olarak hitap ederlerdi sigarayı bırakmam için. Çocuklarımın bana karşı bu davranışları da beni teşvik etti."

"Sigarayı bıraktıktan sonra vücudunuz iyileşmeye başlıyor"

Doktor Mehmet Furkan Kopal da taksi durağındaki "Yerinde Sigara Bırakma Polikliniği Hizmeti" kapsamında sigaranın zararlarını anlattıklarını, bırakma sürecinde izlenecek yöntemler konusunda bilgi ve destek verdiklerini söyledi.

Ramazan Aykutlu'nun aralıklı sigara kullandığını ve her defasında tekrar sigaraya başladığını anlatan Kopal, Aykutlu'nun sigarayı bırakmak isteyenlere de vesile olacağını kaydetti.

Kopal, Aykutlu'nun muayenesini gerçekleştirdiklerini, tahlil ve tetkiklerini yaptıklarını dile getirerek, "Bu konuda ona bir yol haritası çıkardık ve bıraktıktan sonraki süreçte ne yapması gerektiğiyle ilgili ona bu konuda yardımcı olabileceğini hissettiğimiz çok önemli ipuçlarını verdik. Aynı zamanda bu süreçte Ramazan Bey'in de sigarayı bırakmasına yardımcı olan Sayın Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na, Türk hekimleri ve Türk milleti olarak teşekkürlerimi sunarım." diye konuştu.

Bakan Memişoğlu'nun birçok kişinin sigarayı bırakmasına vesile olacağına inandığını belirten Kopal, "Sağlıklı Hayat Merkezimize başvurdukları takdirde onlara ücretsiz ilaç desteği, danışmanlık desteği ve ihtiyaç duyabilecekleri alanlarda yardımları sağlıyoruz. Aynı şekilde bu durağımızda Ramazan Bey'in sigarayı bıraktığı gibi diğer arkadaşlarımızın da sigarayı bırakacağına dair inancımız tam. Bu vesileyle herkesi Sağlıklı Hayat Merkezimize bekleriz. 'Bırakamam' demeyin, bırakın. Sigarayı bıraktıktan sonra vücudunuz iyileşmeye başlıyor. Bırakın, içinizdeki sağlık filizlensin. Biz bu süre zarfında sizin sonuna kadar yanınızda olacağız." ifadelerini kullandı.