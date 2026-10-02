Karabük'te taksici Ramazan Aykutlu, Sağlık Bakanı'nın çağrısına uyup sigarayı bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük'te taksici Ramazan Aykutlu, Sağlık Bakanı'nın çağrısına uyup sigarayı bıraktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük\'te taksici Ramazan Aykutlu, Sağlık Bakanı\'nın çağrısına uyup sigarayı bıraktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te taksici Ramazan Aykutlu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun çağrısına uyarak 20 yaşından beri aralıklı içtiği sigarayı bıraktı. Aykutlu, artık kendisinin ve arabasının sigara kokmadığını söyledi.

Karabük'te yaşayan taksici Ramazan Aykutlu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun taksi durağını ziyareti sırasında yaptığı sigarayı bırakma çağrısına uyarak bağımlılığından kurtuldu.

Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun 10 Temmuz'da gerçekleştirdiği Karabük ziyaretinde taksi durağındaki esnafla sigarayı bırakmaları konusunda yaptığı görüşmenin ardından "Yerinde Sigara Bırakma Polikliniği Hizmeti" başlatıldı.

Bakan Memişoğlu'nun talimatı ve İl Sağlık Müdürlüğünün organizasyonuyla Bayır Mahallesi'ndeki Emniyet Taksi Durağı'nda hayata geçirilen uygulamayla taksicilere sigaranın zararları anlatıldı, bırakma sürecinde izlenecek yöntemler konusunda danışmanlık verildi.

Doktor Mehmet Furkan Kopal ve sağlık ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışmada muayene ve tetkikler yapılırken, ihtiyaç duyanlara ücretsiz ilaç, psikolog, diyetisyen ve sosyal çalışmacı desteği sağlandı.

Bakan Memişoğlu'nun çağrısına uyarak uygulamadan faydalanan 48 yaşındaki taksici Ramazan Aykutlu, 20 yaşından beri aralıklarla içtiği sigarayı bıraktı.

"Çocuklarımın bana karşı davranışları da beni teşvik etti"

Ramazan Aykutlu, AA muhabirine, Bakan Memişoğlu'nun durağı ziyareti sırasında arkadaşlarıyla sigarayı bırakmaları için konuştuğunu söyledi.

Memişoğlu'nun sigarayı bırakma konusundaki hassasiyetini bildiğini dile getiren Aykutlu, "Arkadaşlar işten dolayı sağlık merkezine gidemediklerini söylemiş. Allah razı olsun Bakanımız Dr. Furkan Bey'i yönlendirdi. O da 3-4 sefer durağımıza geldi ve bizlerle görüştü. Ben bırakabildim, Allah'a şükürler olsun. Teşekkürler Bakanımıza." diye konuştu.

Sigarayı bırakma konusunda kendisine yardımcı olan doktor Mehmet Furkan Kopal'a da teşekkür eden Aykutlu, şunları kaydetti:

"Ne yapacağımız, nasıl bırakacağımız, nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda yönlendirdi bizi. Neticede bıraktık. 20 yaşından beri aralıklı olarak sigara kullanıyordum. Artık arabam ve kendim sigara kokmuyorum. Sersemlik vardı, sersemliği attım üzerimden. Kızlarım artık 'baba' diyor. Önceden sigara içerken isimsiz olarak hitap ederlerdi sigarayı bırakmam için. Çocuklarımın bana karşı bu davranışları da beni teşvik etti."

"Sigarayı bıraktıktan sonra vücudunuz iyileşmeye başlıyor"

Doktor Mehmet Furkan Kopal da taksi durağındaki "Yerinde Sigara Bırakma Polikliniği Hizmeti" kapsamında sigaranın zararlarını anlattıklarını, bırakma sürecinde izlenecek yöntemler konusunda bilgi ve destek verdiklerini söyledi.

Ramazan Aykutlu'nun aralıklı sigara kullandığını ve her defasında tekrar sigaraya başladığını anlatan Kopal, Aykutlu'nun sigarayı bırakmak isteyenlere de vesile olacağını kaydetti.

Kopal, Aykutlu'nun muayenesini gerçekleştirdiklerini, tahlil ve tetkiklerini yaptıklarını dile getirerek, "Bu konuda ona bir yol haritası çıkardık ve bıraktıktan sonraki süreçte ne yapması gerektiğiyle ilgili ona bu konuda yardımcı olabileceğini hissettiğimiz çok önemli ipuçlarını verdik. Aynı zamanda bu süreçte Ramazan Bey'in de sigarayı bırakmasına yardımcı olan Sayın Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'na, Türk hekimleri ve Türk milleti olarak teşekkürlerimi sunarım." diye konuştu.

Bakan Memişoğlu'nun birçok kişinin sigarayı bırakmasına vesile olacağına inandığını belirten Kopal, "Sağlıklı Hayat Merkezimize başvurdukları takdirde onlara ücretsiz ilaç desteği, danışmanlık desteği ve ihtiyaç duyabilecekleri alanlarda yardımları sağlıyoruz. Aynı şekilde bu durağımızda Ramazan Bey'in sigarayı bıraktığı gibi diğer arkadaşlarımızın da sigarayı bırakacağına dair inancımız tam. Bu vesileyle herkesi Sağlıklı Hayat Merkezimize bekleriz. 'Bırakamam' demeyin, bırakın. Sigarayı bıraktıktan sonra vücudunuz iyileşmeye başlıyor. Bırakın, içinizdeki sağlık filizlensin. Biz bu süre zarfında sizin sonuna kadar yanınızda olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Kemal MemişoğluSağlık BakanıKarabükGüncelSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaçıranlar pişman Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar
Rusya lideri Putin’den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz Rusya lideri Putin'den Kaliningrad uyarısı: Saldırırsanız anında vururuz
100 gol attı, yine Milli Takım’a çağrılmadı Montella sebebini açıkladı 100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı
Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Rus ordusuna Vivaldi darbesi 250’den fazla asker esir alındı Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı
Sokak ortasında vurulmuştu Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş Sokak ortasında vurulmuştu! Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş
13:01
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı
12:43
Altın fiyatları için kritik gün Gözler 15.30’da açıklanacak veriye çevrildi
Altın fiyatları için kritik gün! Gözler 15.30'da açıklanacak veriye çevrildi
12:27
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
12:12
Bahçeli’nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası Adres Demirtaş değil Öcalan’mış
Bahçeli'nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası! Adres Demirtaş değil Öcalan'mış
11:42
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı
11:07
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
10:49
Kimliklere yeni bir özellik eklendi Türkiye genelinde geçerli olacak
Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 13:33:30. #.0.2#
SON DAKİKA: Karabük'te taksici Ramazan Aykutlu, Sağlık Bakanı'nın çağrısına uyup sigarayı bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei