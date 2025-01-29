Karabük Üniversitesi'nde Yeni Fizyoterapi Merkezi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Karabük Üniversitesi'nde Yeni Fizyoterapi Merkezi

Geniş Video İzle

Karabük Üniversitesi, sağlık hizmetlerinde bölgenin yeni adresi olarak fizyoterapi merkezi açtı.

29.01.2025 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi fizyoterapi ve rehabilitasyonda bölgenin yeni adresi olacak

KARABÜK - Karabük Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi, bölgenin sağlık ihtiyaçlarına modern çözümler sunmayı ve fizyoterapi alanında önemli bir merkez olmayı hedefliyor.

Ortopedik, nörolojik, pediatrik ve kardiyopulmoner rehabilitasyon gibi alanlarda bilimsel projeler yürüterek toplum sağlığına da katkı sunacak olan merkez ayrıca bölge halkına danışmanlık, koruyucu rehabilitasyon ve bilgilendirme hizmetleri sunarak Karabük ve çevresindeki sağlık standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Metehan Yana, merkezin akademik projelerde de aktif olduğunu belirterek, "Şuanda 4 TÜBİTAK öğrenci projesi ve 2 BAP projesi yürütülüyor. Hedefimiz, ilerleyen dönemde daha büyük projelerde yer almak" dedi.

Dr. Yana, "Astım, KOAH gibi kronik akciğer hastalıklarından omurga eğriliklerine kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Obezite, diyabet ve inflamatuar bağırsak hastalıkları gibi sorunlar için de vatandaşlarımıza destek sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Merkeze başvuran hastaların değerlendirme süreci hakkında da bilgi veren Dr. Yana, "Uzman hekim tarafından yönlendirilmiş hastaları kabul ediyoruz. Değerlendirme sonrasında ihtiyaçlara uygun bireysel programlar oluşturup, tedavi sürecini takip ediyoruz" şeklinde konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Yana, Karabük ve Batı Karadeniz bölgesindeki vatandaşlara da seslenerek merkezin hizmetlerinden faydalanmaları için şu çağrıda bulundu: "İnternet adresimizde iletişim adreslerimiz, sosyal medya adreslerimiz bulunmakta. Vatandaşlarımız isterse telefon üzerinden isterse sosyal medyadan mesaj yoluyla bize ulaşılabilir. En kısa sürede geri dönüş yapılır. Hem Karabük ilimizde hem de Batı Karadeniz'de bulunan vatandaşlarımızın başvurularını bekliyoruz. Bölge halkımızın sorunlarına katkı vermekten mutlu oluruz.

Kaynak: İHA

Karabük, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Karabük Üniversitesi'nde Yeni Fizyoterapi Merkezi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:09 ABD’de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü ABD'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü
01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
21:49 Suriye’nin yeni yönetiminden Putin’e reddedemeyeceği teklif Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif
09:04 Altın ve döviz için kader anı bu akşam Altın ve döviz için kader anı bu akşam
09:03 Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler’den duygusal paylaşım Kalp ameliyatı geçiren Elvin Levinler'den duygusal paylaşım
08:58 7-1’lik yenilgi kararını değiştirdi İşte Eljif Elmas’ın yeni takımı 7-1'lik yenilgi kararını değiştirdi! İşte Eljif Elmas'ın yeni takımı
08:50 Esra Erol, Müge Anlı’ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi Esra Erol, Müge Anlı'ya gönderme yaptığı iddialarına yanıt verdi
08:41 Siirt Belediyesi’ne kayyum atanan Kızılkaya’dan ilk hamle Siirt Belediyesi'ne kayyum atanan Kızılkaya'dan ilk hamle
08:24 Yaşlı kadından İmamoğlu’na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma Yaşlı kadından İmamoğlu'na uyarı: Dikkatli konuş içeriye atılma
08:19 Kayseri’de asılan afiş Naci Görür’ü çileden çıkardı Kayseri'de asılan afiş Naci Görür'ü çileden çıkardı
08:13 Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti Hayranı fenalaşan Blok3, konseri yarıda kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 06:33:50. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük Üniversitesi'nde Yeni Fizyoterapi Merkezi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.