Karacasu'da Evde Sağlık Hizmetleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Karacasu'da Evde Sağlık Hizmetleri Devam Ediyor

Karacasu\'da Evde Sağlık Hizmetleri Devam Ediyor
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Karacasu'da evde sağlık hizmetleri ile vatandaşların sağlık ihtiyaçları yerinde değerlendiriliyor.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde evde sağlık hizmetleri kapsamında vatandaşlar evlerinde ziyaret edilerek sağlık ihtiyaçları yerinde değerlendiriliyor.

Karacasu'da sağlık hizmetlerinin vatandaşların ayağına ulaştırılması amacıyla sürdürülen Evde Sağlık Hizmetleri çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda uzman hekim desteğiyle vatandaşlar evlerinde değerlendirilirken, gerekli tetkik, ilaç ve sağlık raporu işlemleri de yerinde gerçekleştirilebiliyor. Karacasu Kaymakamı İsmail Battal, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Gamze Tüten ve Evde Sağlık Hizmetleri ekibiyle birlikte ilçede yaşayan vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde vatandaşların talep ve ihtiyaçları dinlenerek sağlık durumları hakkında bilgi alındı. Kaymakam Battal, Evde Sağlık Hizmetleri personelinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Battal, geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar diledi. Karacasu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, evde sağlık hizmetleriyle özellikle sağlık kuruluşuna ulaşmakta güçlük çeken vatandaşların ihtiyaçlarının evlerinde karşılanmasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

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