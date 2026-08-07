Karaciğer Yağlanması: Belirtileri Beklemeyin - Son Dakika
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Karaciğer Yağlanması: Belirtileri Beklemeyin

Karaciğer Yağlanması: Belirtileri Beklemeyin
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Karaciğer yağlanması ciddidir. Sağlıklı yaşam ve kontrollerle önlenebilir, belirtileri beklenmemeli.

Karaciğer yağlanması, uzun yıllar herhangi bir belirti göstermeden ilerleyebilen ve fark edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen hastalıkların başında geldiğini belirten uzmanlar, obezite, tip 2 diyabet ve hareketsiz yaşam tarzının yaygınlaşmasıyla birlikte görülme sıklığı artan karaciğer yağlanması, ilerleyen dönemlerde karaciğer iltihabı, fibrozis ve siroz gibi ciddi tablolara neden olabileceğini belirtti.

Karaciğer yağlanmasının etkileri yalnızca karaciğerle sınırlı kalmazken, hastalık kalp-damar hastalıkları, insülin direnci ve tip 2 diyabet gibi metabolik sorunlarla da yakından ilişkili bulunuyor. Hastalığın erken dönemde çoğunlukla belirti vermemesi nedeniyle kişilerin şikayet ortaya çıkmasını beklemeden sağlık kontrollerini yaptırması önem taşıyor. Sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve kilo kontrolü ise hastalığın önlenmesi ve kontrol altına alınmasında önemli rol oynuyor. Memorial Antalya Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Bülent Yıldırım, karaciğer yağlanmasıyla ilgili toplumda doğru bilinen yanlışları ve hastalığın tedavisinde dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

"Karaciğer yağlanması önemsiz bir hastalık değil"

Hastalığın hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Karaciğer sessiz çalışan ama hayati öneme sahip bir organdır. Karaciğer yağlanması toplumda sık görülen önemli bir hastalıktır. Belirti vermeye başladığında geç kalınmış olunabilir. Bu nedenle belirtileri beklemeden sağlıklı beslenmek, hareketli bir yaşam benimsemek ve düzenli sağlık kontrollerini yaptırmak önemlidir" dedi.

Karaciğer yağlanmasında doğru bilinen 10 yanlış

Karaciğer yağlanmasına hakkında doğru bilinen 10 yanlışı sıralayan Yıldırım, "Alkol kullanmıyorum, karaciğerim yağlanmaz. Karaciğer yağlanmasının en sık nedeni artık alkol değil, fazla kilo, şeker hastalığı ve hareketsiz yaşamdır. Karaciğer yağlanması önemli bir hastalık değildir. Basit gibi görünen karaciğer yağlanması yıllar içinde önemli iltihap ve ardından siroz gelişimine neden olabilir. Hiçbir şikayet yok, karaciğerim kesin sağlıklıdır. Karaciğer yağlanması çoğu zaman hiçbir belirti vermez. Bu nedenle yaşa uygun düzenli sağlık kontrolleri çok önemlidir. Kan tahlillerim normalse karaciğerimde yağlanma olmaz. Kanda bakılan karaciğer testleri normal olsa bile yağlanma, hatta ilerlemiş, sertleşmeye başlamış karaciğer hastalığı, yani siroz gelişmiş olabilir. Sadece kilolu kişilerde görülebilir. Normal kilolu kişilerde de karaciğer yağlanması gelişebilir. Özellikle bel çevresi geniş olanlar ve şeker hastalığı bulunanlar risk altındadır. Karaciğer yağlanmasının ilacı vardır. Bazı hastalarda ilaç tedavisi gerekse de en etkili tedavi sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve kilo vermedir. Bitkisel ürünler karaciğeri temizler. Bilimsel olarak kanıtlanmamış ürünler faydadan çok zarar verebilir. Bazı bitkisel ürünler karaciğere zarar vererek kan değerlerini yükseltebilir, hastane yatışı gerekebilir. Sadece kilo vermek işe yaramaz. Vücut ağırlığının yüzde 5-10'unun verilmesi bile karaciğer yağlanmasını ve iltihabı önemli ölçüde azaltır, tedavinin en önemli parçasıdır. Karaciğer yağlanması sadece karaciğeri etkiler. Bu hastalık aynı zamanda kalp krizi, felç, böbrek hastalığı ve tip 2 şeker hastalığı riskini arttırır. Karaciğer kendini yenilemez. Erken dönemde alınan tedbirlerle, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile karaciğer büyük ölçüde toparlanabilir. Bu nedenle erken tanı çok önemlidir" şekline konuştu.

Kaynak: İHA

Karaciğer Yağlanması, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Karaciğer Yağlanması: Belirtileri Beklemeyin - Son Dakika

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