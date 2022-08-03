KTÜ Farabi Hastanesi'nde prematüre ve yenidoğanlar bölgesel anesteziyle ameliyat edilebiliyor - Son Dakika
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KTÜ Farabi Hastanesi'nde prematüre ve yenidoğanlar bölgesel anesteziyle ameliyat edilebiliyor

03.08.2022 11:37
KTÜ Farabi Hastanesi'nde prematüre ve yenidoğanlar bölgesel anesteziyle ameliyat edilebiliyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde, prematüre ve yenidoğan bebeklerde, bölgesel anestezi ile ameliyatın mümkün olduğu bildirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde, prematüre ve yenidoğan bebeklerde, bölgesel anestezi ile ameliyatın mümkün olduğu bildirildi.

KTÜ Farabi Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, tıbbın ilerlemesiyle doğum haftalarına göre erken doğan bebeklerin, tıbbi destek, takip ve tedavi ile yaşatılabildiği belirtildi.

Pek çok problem nedeniyle ameliyat gereken prematüre ve yenidoğanlar için anestezinin büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Geleneksel genel anestezi, bu grup hastaların bazılarında ek hastalıklar, organ ve sistemlerin tam gelişmemesi gibi nedenlerle riskli olabilmekte ve işlemin bu konuda uzmanlaşmış kişiler tarafından uygulanması gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, genel anestezi alamayacak, ek sorunları olan hastalar için alternatif anestezi tekniklerinin tercih edilebileceği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Genel anestezi alamayacak ve ek sorunları da olan bu hastalar için alternatif anestezi teknikleri, özellikle ürolojik problemler, kasık fıtığı gibi nedenlerle ameliyat olacak bebeklerde tercih edilebilir. Özel tecrübe ve eğitim sayesinde, bu bebekler kaudal ve spinal anestezi gibi bölgesel anestezi ile genel anestezi almadan uyanık ameliyat edilebilmektedir."

"Bu yöntemlerle hastalarımız aynı zamanda ağrı hissetmemektedir"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Şükran Geze Saatçı, prematüre ve yenidoğan bebekler için genel anesteziye alternatif olan bölgesel anestezi ile de güvenli anestezinin mümkün olduğunu belirtti.

Çocuk hastalar için ameliyat öncesi, ameliyat süreci ve ameliyat sonrası titizlik ve tecrübe gerektiğini vurgulayan Saatçı, şu ifadeleri kullandı:

"Kasık fıtığı, ürolojik problemler çocuk hastalar için ameliyat öncesi, ameliyat süreci ve ameliyat sonrası titizlik ve tecrübe gerekmektedir. Özellikle farklı anestezi yöntemleri, bu sürecin rahat ve konforlu geçmesine olanak vermektedir. Genel anestezi alması riskli prematüre ve yenidoğan bebekler, KTÜ Farabi Hastanesi'nde uygulanan kaudal ve spinal anestezi gibi bölgesel anestezi yöntemleri ile güvenle opere edilebilmektedir. Bu yöntemlerle hastalarımız, ameliyat sırasında uyanık kalabilmekte ve aynı zamanda ağrı hissetmemektedir."

Saatçı, uygun vakalarda yapmış oldukları bu yöntemler sayesinde, çocuk hastaların ayrıca genel anestezinin istenmeyen etkilerinden korunmuş olduklarını da kaydetti.

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Kaynak: AA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Çocuk, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık KTÜ Farabi Hastanesi'nde prematüre ve yenidoğanlar bölgesel anesteziyle ameliyat edilebiliyor - Son Dakika

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