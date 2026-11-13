Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde antibiyotik direnci için stand kuruldu - Son Dakika
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Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde antibiyotik direnci için stand kuruldu

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Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde antibiyotik direnci için stand kuruldu
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Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde antibiyotik direnciyle ilgili bilgilendirme standı kuruldu. Vatandaşlar ve hastane çalışanlarına antibiyotiğin gereksiz kullanımının yol açabileceği sorunlar ile direncin insan sağlığına etkileri anlatıldı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dünya Antimikrobiyal Direnç Farkındalık Haftası kapsamında açılan bilgilendirme standında, vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına antibiyotiklerin doğru ve bilinçli kullanımı konusunda bilgi verildi.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde antibiyotiklerin bilinçsiz ve gereksiz kullanımının önüne geçmek, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı açıldı. Standı ziyaret eden vatandaşlara ve hastane çalışanlarına antibiyotiklerin doğru kullanımı, gereksiz antibiyotik tüketiminin yol açabileceği sorunlar ve antimikrobiyal direncin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı.

Bilgilendirme çalışmalarında, antibiyotiklerin yalnızca hekim önerisi ve kontrolünde kullanılması gerektiği vurgulanırken, tedavi sürecinde ilaçların doktor tarafından belirlenen doz ve sürede kullanılmasının önemine dikkat çekildi.

Hastane yönetimi tarafından toplum sağlığının korunması, sağlık bilincinin artırılması ve antibiyotik direnciyle mücadele kapsamında bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İHA
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