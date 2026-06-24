Karapınar\'da Sağlıklı Yaşam Eğitimi

Konya'nın Karapınar ilçesinde, vatandaşlara sağlıklı yaşam eğitimi verildi.

Karapınar Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından organize edilen program kapsamında katılımcılara; sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi, kronik hastalıklardan korunma, ruh sağlığının desteklenmesi, bağımlılıkla mücadele, kanser taramaları ve koruyucu sağlık hizmetleri konularında bilgilendirme yapıldı. Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA) eğitimleri çerçevesinde gerçekleştirilen eğitimlerde, alanında uzman sağlık personelleri vatandaşlara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmaya yönelik bilgiler aktardı. Eğitimlerin, toplumda sağlık bilincinin artırılması ve sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması amacı taşıdığı belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Karapınar Sağlıklı Hayat Merkezi olarak vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla eğitim ve danışmanlık faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Eğitim programının ilerleyen dönemlerde de farklı içeriklerle devam edeceği bildirildi. - KONYA