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Karbonmonoksit Zehirlenmeleri Ölüme Neden Olabilir - Son Dakika
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Karbonmonoksit Zehirlenmeleri Ölüme Neden Olabilir

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Canacankatan, kışın sıkça rastlanan karbonmonoksit zehirlenmelerinin tedavi sürecine hızlı başlanmaması durumunda ölüme neden olabildiğini belirtti. Zehirlenme vakalarının, karbonmonoksitin yoğun olduğu ortamda 'derin nefes' alınması durumunda yaşandığını belirten Canacankatan, vatandaşları belirtilere dikkat etmeye ve tedbirli olmaya çağırdı.

Karbonmonoksit Zehirlenmeleri Ölüme Neden Olabilir
04.01.2024 - 13:32,  Güncelleme: 13:55
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Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Canacankatan, kışın sıkça rastlanan karbonmonoksit zehirlenmelerinin tedavi sürecine hızlı başlanmaması durumunda ölüme neden olabildiğini belirtti.

Hastanenin Acil Tıp Kliniği'nde görevli Uzman Dr. Canacankatan, gazetecilere, her yıl onlarca kişinin ölümüne neden olan karbonmonoksit zehirlenmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zehirlenme vakalarının, karbonmonoksitin yoğun olduğu ortamda "derin nefes" alınması durumunda yaşandığını belirten Canacankatan, şöyle devam etti:

"Renksiz, kokusuz, tatsız, gözle görülemeyen, boğazda veya vücutta herhangi bir tahrişat yapmadığı için toplumda 'sessiz katil' ya da 'sinsi katil' olarak biliniyor. Belirgin bir belirtisi yok. Bazen bir grip gibi bulgu da verebilir. Vatandaşlarımız baş ağrısı, dönmesi, bulantı, nefes almada zorluk, bilinç düzeyinde bulanıklık belirtililerine dikkat etsinler. Bazen baygınlık ve komaya kadar giden ciddi durumlara sebep olabiliyor. Karbonmonoksit zehirlenmesiyle hastaneye getirilen kişinin muayenesi ve tedavisine hızlı şekilde başlanmazsa ölümcül komplikasyonlar gelişebilir."

Yıllık baca bakımları yapılmalı

Canacankatan, kış aylarında tedbirin en üst seviyeye çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşların yıllık baca bakımlarını mutlaka yaptırması gerektiğini belirten Canacankatan, "Sıklıkla yapılan yanlışlardan biri de gece uyumadan önce sönmek üzere olan sobadaki kovanın üzerine tekrar kömür atarak uyuyoruz. Bu çok ciddi bir hata çünkü tam olarak tutuşmayan kömürden yayılan karbonmonoksit gazı maalesef ciddi zehirlenmelere yol açıyor. Bu nedenle vatandaşlarımızdan uyumadan önce sobaya tekrar kömür koymamalarını istiyoruz." diye konuştu.

Canacankatan, zehirlenmelerin yaşandığı ortamlarda öncelikle güvenliğin sağlanması, kapı ve pencerelerin açılarak ortamın havalandırılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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