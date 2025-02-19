Kardan Mahsur Kalan 87 Yaşındaki İhtiyaç Sahibi Paletli Ambulansla Kurtarıldı

Sağlık

AMASYA'nın Taşova ilçesi Özbaraklı köyünde rahatsızlanan Rıdvan Yıldırım (87), kardan kapanan köy yolunda mahsur kalınca paletli ambulansla hastaneye yetiştirildi.

Taşova ilçesine bağlı Özbaraklı köyünde ikamet eden Rıdvan Yıldırım, rahatsızlandı. Yakınları, Yıldırım'ı kendi araçlarıyla hastaneye götürmek isterken yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla köye gelen ekipler, paletli ambulansla Rıdvan Yıldırım'ı Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Rıdvan Yıldırım'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA