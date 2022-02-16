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Karesi'de anne adaylarına online eğitim - Son Dakika

Karesi'de anne adaylarına online eğitim

16.02.2022 13:15
Karesi'de anne adaylarına online eğitim

Karesi Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Karesi Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğiyle 3 hafta sürecek "Doğuma Hazırlık Kursu" başladı.

Karesi Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü ve İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Karesi Toplum Sağlığı Merkezi iş birliğiyle 3 hafta sürecek "Doğuma Hazırlık Kursu" başladı.

Kovid-19 salgını nedeniyle online verilen ve 9 Mart'ta sona erecek 3 haftalık kursa 33 anne adayı katılıyor.

2017 yılında başlayan ve salgından dolayı bir süre ara verilen kurslardan bugüne kadar 314 anne adayı yararlandı.

Doğuma Hazırlık Kursu'nda kadınların gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlerde yaşayacağı durumlar hakkında bilgilendirilmesi, farkındalık oluşması ve bilinç kazanması, sağlık sorumluluğunun farkında olması amaçlanıyor.

Kurslar uzmanlar tarafından zoom üzerinden Alparslan Türkeş Spor Kompleksi'nde veriliyor. Online eğitimde kursiyerler hem uzmanlar ile bire bir iletişime geçerken hem de sorularının yanıtlarını alabiliyor.

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Halk Sağlığı Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi, Doğum, Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Karesi'de anne adaylarına online eğitim - Son Dakika


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