Karın Ağrısıyla Hastaneye Giden Kadının Karnından 6 Kiloluk Kitle Çıkarıldı - Son Dakika
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Sağlık

Karın Ağrısıyla Hastaneye Giden Kadının Karnından 6 Kiloluk Kitle Çıkarıldı

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Tokat'ta karın ağrısıyla hastaneye giden Hicran Işık'tan 6 kg ağırlığında kitle alındı.

25.12.2024 11:27
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Karın ağrısıyla gittiği hastanede karnından 6 kiloluk kitle çıkartıldı

TOKAT - Karın ağrısı şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesi'nde başvuran yabancı uyruklu Hicran Işık'ın yumurtalıklarından 6 kilogram ağırlığında kitle alındı.

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Aşağı Kızılözü Köyü'nde yaşayan 53 yaşındaki yabancı uyruklu Hicran Işık, karın ağrısı şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan ilk muayene ve tetkiklerde, Hicran Işık'ın yumurtalıklarında büyük bir kitle olduğu tespit edildi.

Tokat Devlet Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahlar Operatör Doktor Ahmet Topcu ve Orkun Subaşı, Hicran Işık tarafından gerçekleştirilen başarılı ameliyatla, Işık'ın yumurtalıklarından 30x25 santim boyutlarında ve 6 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı. Ameliyatın ardından Hicran Işık sağlığına kavuştu.

Tokat Devlet Hastanesi doktorları, başarılı operasyonun ardından Hicran Işık'ın iyileşme sürecinin hızla devam ettiğini belirtti ve bu tür sağlık sorunlarına zamanında müdahalenin önemine dikkat çekti.

Karın Ağrısıyla Hastaneye Giden Kadının Karnından 6 Kiloluk Kitle Çıkarıldı
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Karın Ağrısıyla Hastaneye Giden Kadının Karnından 6 Kiloluk Kitle Çıkarıldı - Son Dakika
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