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Kars'ta görevli doktorlar diz kireçlenmesi konusunda 256 hasta üzerinde araştırma yaptı - Son Dakika

Kars'ta görevli doktorlar diz kireçlenmesi konusunda 256 hasta üzerinde araştırma yaptı

27.01.2022 11:56
Kars'ta görevli doktorlar diz kireçlenmesi konusunda 256 hasta üzerinde araştırma yaptı

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Dr. öğretim üyeleri Kadri Yıldız ile Biyolog Fatih Boy, diz kireçlenmesinin tedavisi için 256 hasta üzerinde araştırma yaptı.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Dr. öğretim üyeleri Kadri Yıldız ile Biyolog Fatih Boy, diz kireçlenmesinin tedavisi için 256 hasta üzerinde araştırma yaptı.

Tıp Fakültesi Ortopedi Travmatoloji Ana Bilim Dalında görevli Dr. Öğretim Üyesi Kadri Yıldız, AA muhabirine, polikliniğe başvuran diz kireçlenmesi hastalarda ağrı, sertlik sınıflamasına göre derecelendirme yaparak hastalığa uygun endikasyonda konservatif ve cerrahi tedavi yaptıklarını söyledi.

Hastaların sağlığına kavuşması için önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Yaklaşık iki yıl önce PGRN üzerinden yaptığımız çalışma planlaması ile 256 diz kireçlenmesi hasta üzerinde biyokimyasal ve ortopedik tetkikler yaptık. Çalışmamızın sonuçlarını, ülkemizin gurur kaynağı Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) ana yayın organı olan SCI-e indeksli Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica dergimizde yayınladık. Diz kireçlenmesi üzerinde çok etkili ilaçların üretimi için çok önemli bir adım atmış olduk. Bundan sonraki süreçte, ülkemizde bu ilaçları yerli ve milli olarak üreterek ülkemiz ve dünya insanlığının hizmetine sunmayı amaçlıyoruz."

Tıbbi Biyokimya Uzmanı Biyolog Fatih Boy da yaptıkları biyokimyasal ölçümler ile diz kireçlenmesi hastalarının tedavisinde umut verici sonuçlar elde ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kronik hastalıkların birçoğunda vücudumuzda üretilen bazı moleküller, hastalığın seyrini hasta lehine olacak şekilde etkilemektedir. Çalışmamızda gösterdiğimiz progranülin maddesi de gonartroz (diz kireçlenmesi) hastalarının tedavisi için bize geleceğe dair çok ciddi ümit vermektedir. Ülkemizin son zamanlarda savunma sanayinde göstermiş olduğu başarının bir benzerini sağlık ve ilaç alanında gösterebilmesi adına bu tip çalışmaların artmasını ve gerekli desteklerin sağlanmasını temenni etmekteyiz."

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Kafkas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Araştırma, Fatih, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kars'ta görevli doktorlar diz kireçlenmesi konusunda 256 hasta üzerinde araştırma yaptı - Son Dakika
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