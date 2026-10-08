Grand Kartal Otel faciasında ailesinden 8 kişiyi yitiren avukat, kızı adına hemodiyaliz merkezi yaptırdı - Son Dakika
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Grand Kartal Otel faciasında ailesinden 8 kişiyi yitiren avukat, kızı adına hemodiyaliz merkezi yaptırdı

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Grand Kartal Otel faciasında ailesinden 8 kişiyi yitiren avukat, kızı adına hemodiyaliz merkezi yaptırdı
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Kartalkaya'daki otel yangınında oğulları Bilal ve Enes, kızı Rumeysa, gelini Zehra Sena ve 4 torunu hayatını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, ailesinin anısını yaşatmayı sürdürüyor. Eczacı Rumeysa Gültekin adını taşıyan hemodiyaliz merkezi, Bolu'da Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla hizmete girdi. Gültekin evlatları adına eserlerin çoğalacağını söylerken Memişoğlu, yangın ve çökme gibi faciaların doğal kaza olmadığını vurguladı.

Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınında 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin tarafından, kızı Eczacı Rumeysa Gültekin'in anısını yaşatmak amacıyla yaptırılan Hemodiyaliz Merkezi, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan acılı baba Gültekin, "İnşallah bu eserler çoğalacak, evlatlarımızın dua kapıları hiç kapanmayacak" dedi. Bakan Memişoğlu ise insan kaynaklı facialara dikkat çekerek, "Bunlar doğal afetler değil, doğal kazalar değil. Bunları insan yapıyor" ifadelerini kullandı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasında, oğulları Bilal ve Enes Gültekin, kızı Rumeysa Gültekin, gelini Zehra Sena Gültekin ve 4 torunu olmak üzere 8 yakınını kaybeden avukat Yüksel Gültekin, evlatlarının isimlerini yaşatmak için Bolu'ya eserler kazandırmaya devam ediyor. Gültekin ailesi tarafından kurulan Asır Grup Vakfı aracılığıyla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nin arka kısmında yaptırılan Eczacı Rumeysa Gültekin Hemodiyaliz Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Törene Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammet Emin Demirkol, Yüksel Gültekin ve yakınları ile sağlık çalışanları katıldı.

EVLATLARIMIZIN DUA KAPILARI HİÇ KAPANMAYACAK

Törende ilk konuşmayı yapan avukat Yüksel Gültekin, yangında kaybettiği 8 yakınını anarken duygusal ifadeler kullandı. Evlatlarının isimlerini yaşatmak için hayır eserleri yaptırmaya devam edeceklerini belirten Gültekin, "Sekiz evladımın, kıymetli Bilal'imin, kıymetli gelinim kızım Zehra Sena'nın, Rumeysa'mın, Doktor Enes'imin, cennet kuşlarım Sümeyye'nin, Yusuf'un, Selim'in ve Bekir Sadık'ın... Şimdi mezarlarına biz 'Sekizler Makamı' koyduk adını. Türbeleri, onlar adına yaptırdığımız eserler olacak. ve inşallah bu eserler çoğalacak. Evlatlarımızın dua kapıları hiç kapanmayacak" diye konuştu.

BAKAN: BUNLAR DOĞAL AFET DEĞİL, BUNLARI İNSAN YAPIYOR

Açılışta konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise insan kaynaklı facialara ve ihmallere dikkat çekti. İstanbul'da yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği olaya da değinen Memişoğlu, "Maalesef bazen acılarımız oluyor, bazen kederlerimiz oluyor. İşte bugün de İstanbul'da 2 tane canımızı kaybettik. Allah onlara rahmet eylesin. Şu anda hastanede yatan 7 canımız var. Durumları iyi Allah'a hamdolsun. Ama şunu ifade edeyim. Bunlar doğal afetler değil, doğal kazalar değil. Bunları insan yapıyor yine" dedi.

Yapı güvenliği ve insan hayatının önemine vurgu yapan Bakan Memişoğlu, "Yani siz bir fiziki yapıyı düzgün yapmazsanız, siz yolu yapmazsanız, siz binayı doğru dürüst yapmazsanız kul hakkının nasıl hesabını vereceksiniz? Önce insanımızda bu bilinci oluşturmamız lazım. Bir hesap verileceğini insanımızın bilmesi gerekir" ifadelerini kullandı. Toplumda iyilik bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Memişoğlu, kötülükle mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.

YENİ HASTANE BİNALARI VE SİGARA UYARISI

Bolu'da devam eden sağlık yatırımlarına da değinen Bakan Memişoğlu, "İzzet Baysal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne inşallah 300 yataklı bina ve 200 yataklı devlet hastanemize de ek bina çalışmalarımız sürüyor. Fizik tedavi ile diğer kadın doğum çocuk ek binasının da inşallah inşaatını yakın zamanda bitireceğiz" dedi.

Sağlıklı yaşam konusunda vatandaşlara çağrıda bulunan Memişoğlu, sigara kullanımının ve sağlıksız beslenmenin ciddi risk oluşturduğunu belirterek, "Ama bizim ismimiz Sağlık Bakanlığı, Hastalık Bakanlığı değil ki. Bizden sağlıklı kalmayı talep edin. Bizden nasıl sağlıklı olacağınızı talep edin" diye konuştu. Toplumda her 3 kişiden birinin sigara kullandığını ifade eden Memişoğlu, sağlıklı beslenme, hareketli yaşam ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine işaret etti. Böbrek yetmezliği hastalarına hizmet verecek yeni merkezin önemine değinen Memişoğlu, kronik hastalıklarla mücadelede koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelikli olması gerektiğini vurguladı. Bakan Memişoğlu, vatandaşları sigara başta olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzak durmaya davet etti.

Grand Kartal Otel yangınında hayatını kaybeden Eczacı Rumeysa Gültekin'in ismini taşıyan merkez, böbrek hastalarına hizmet verirken aynı zamanda faciada yaşamını yitirenlerin hatırasını da yaşatacak.

Kaynak: İHA
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