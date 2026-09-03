Kastamonu'da Halk Sağlığı Sokağı'nda vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı - Son Dakika
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Kastamonu'da Halk Sağlığı Sokağı'nda vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı

Kastamonu\'da Halk Sağlığı Sokağı\'nda vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı
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Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Haftası kapsamında Nasrullah Meydanı'nda kurduğu stantlarda vatandaşlara ücretsiz tansiyon, kan şekeri ve kanser taraması yaptı. Ziyaretçiler yoğun ilgi gösterirken, Türk Kızılayı standında kan bağışı da alındı.

Kastamonu'da, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tarihi meydanda kurulan 'Halk Sağlığı Sokağı'nda vatandaşlara ücretsiz tansiyon, kan şekeri, kanser taraması gibi testler yapıldı.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-9 Eylül arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Nasrullah Meydanı'nda "halk sağlığı sokağı" oluşturuldu. Alanda kurulan stantlarda vatandaşlara ücretsiz tansiyon, kan şekeri, karbonmonoksit ve vücut kitle indeksi ölçümü gerçekleştirildi. Kanser taramalarının da yapıldığı stantlarda vatandaşlara obezite, fiziksel aktivite, hastalıklarda beslenme, diyabet, hipertansiyon, gebe okulu, kalp sağlığı, aile hekimliği sistemi, bağımlılıkla mücadele, bulaşıcı hastalıklar, sigarayı bırakma, kanser taramaları ve organ bağışı konularında da bilgi verildi. Uzmanlar tarafından yapılan testlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi tarafından açılan stantta da vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı da 'Halk Sağlığı Sokağı'nı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Halk Sağlığı Haftası'nda vatandaşların sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirilmesini amaçladıklarını söyleyen Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Emire Er, "Bu seneki Halk Sağlığı Haftamızın sloganı her gün halk sağlığıdır. Dolayısıyla biz, 'her gün halk sağlığı' sloganıyla vatandaşlarımıza burada halk sağlığı alanında verdiğimiz hizmetleri tanıtıyoruz. Açtığımız stantlarda kronik hastalık taramalarından bahsediyoruz. Yine hareketli hayat ve sağlıklı beslenme standımız var. İlimiz genelindeki sigara bırakma polikliniklerinden ve kanser taramaları noktasında bilgilendirmede bulunuyoruz. Günün teması ise 'sağlıklı anne, sağlıklı nesil. Biz gebelerimize il genelinde oluşturduğumuz ve hizmet verdiğimiz gebe polikliniklerinde daha sağlıklı anneler olmalarını ve bu noktada da daha sağlıklı nesiller yetiştirmelerini teşvik etmeye ve bu konuda eğitimler vermeye devam ediyoruz" dedi.

Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi'nde görevli Dr. Hamza Hodzic ise vatandaşlara kan bağışının önemini anlattıklarını dile getirerek, "Bugünkü kan bağışları biraz az ama zamanla artacağını temenni ediyoruz. Nasrullah Meydanı'nda 2-3 haftada bir stantlarımızı kuruyoruz. Bu şekilde kan bağışına vesile olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Ücretsiz sunulan testlerden faydalanmak için stantları ziyaret eden Hatice Kıvrak da, "Gezmek için Seydiler'den gelmiştim. Tesadüfen stantları gördüm. Kanser taraması, aile hekimliği hakkında bilgiler aldım. Tansiyonumu, şekerimi ölçtürttüm. Zaten ailemde tansiyon ve şeker hastası çok var. O yüzden sık sık bu testleri yaptırıyoruz. Bugün de böyle karşılaştık. Çok güzel oldu, testlerimizi tekrar yaptırmış olduk" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Kastamonu'da Halk Sağlığı Sokağı'nda vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da Halk Sağlığı Sokağı'nda vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapıldı - Son Dakika
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